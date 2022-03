Ovni en forma de cubo avistado en Colombia es genuino, afirman expertos

No solo eso, sino que el ovni sería similar a uno reportado por personal de la Marina de EE.UU.

En febrero de 2020 informamos sobre el extraño avistamiento reportado por un piloto colombiano que volaba un Airbus A320 sobre el municipio de Santa Fe de Antioquía, y del cual se pudo obtener una evidencia fílmica en alta calidad —misma que desató la polémica sobre si lo observado era real o no—.

Ahora, el programa La Prueba está Ahí Fuera (The Proof Is Out There), emitido por el casi devenido en ufológico History Channel, ha examinado más a fondo las imágenes, después de lo cual quedó definitivamente claro que el objeto avistado parece tener forma de poliedro —y no esférico como se había sugerido en un principio—. Para llegar a esta conclusión, se consultó a varios expertos en video.

Viajando hoy Bogotá Medellín piloto captó imagen de ovni.Eran 6 pic.twitter.com/chVwKbza3p — Ama (@Ama85094789) January 28, 2020

MJ Bania, periodista de investigación del sitio The Debrief, sugirió que el diámetro del objeto es de entre 10 y 15 pies, pero su estructura es diferente a la de cualquier objeto volador en la Tierra. El experto agregó que el «cubo» se movía demasiado lento para ser un avión o un cohete, lo que implica que no se parece en nada a un dron.

En este contexto, se ha sugerido que podría ser un globo solar, pero esto es muy poco probable ya que no «sobreviven» a una altitud tan elevada (30.000 pies en este caso).

El que el piloto haga zoom sobre el objeto volador cuando aparece en escena fue rotulado de sospechoso y un indicio de posible falsificación cuando se dio a conocer el video hace un par de años. No obstante, muchos sugirieron que el piloto ya lo había visto, lo siguió, tomó su teléfono y sabía dónde apuntar.

«Se requiere que los pilotos tengan una excelente visión para volar. Algunos pilotos comerciales alguna vez fueron pilotos militares de combate y necesitaban tener una visión superior al promedio. Se supone que todos los pilotos escanean el cielo visualmente para evitar colisiones. El objeto viajó más lento que ellos, por lo que sobresalía visualmente. No es sorprendente que pudiera detectarlo y luego ampliarlo», escribió un comentarista en el video subido a YouTube.

«Muchos creen que este tipo de ovni es una sonda enviada a nuestro planeta para recolectar muestras o realizar vigilancia antes que ellos vengan», comentó Amy Eskridge, presidente del Instituto para Ciencia Exótica y una de las invitadas al programa de History.

Por último, Tim McMillan, especialista en aviación, recordó la similitud de lo avistado en cielos colombianos con otros casos; como los sucedidos entre 2014 y 2015, donde personal de la Marina estadounidense comenzó a encontrar objetos voladores no identificados que se movían rápidamente y que —en palabras de un piloto— parecían «un cubo dentro de una esfera», o también la evidencia fotográfica filtrada en un documento del Pentágono de 2018 obtenida por el navegante de un F/A-18 sobre la costa este de EE.UU.

«No tengo una buena explicación», añadió McMillan.

Es así que quien conduce el programa, Tony Harris, da a conocer el veredicto de que estamos ante un OVNI GENUINO —es decir, que no puede identificarse con nada conocido y/o terrestre—.

Cabe destacar que la ciudad de Medellín y la zona de Antioquía en general, no son ajenas a los avistamientos. De hecho, la ciudad sudamericana ha sido testigo de tantos acontecimientos que ha sido apodada la «Nueva Roswell», según concluye Harris.

Fuente: History. Edición: MP.