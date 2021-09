OVNI fue captado durante el vuelo espacial turístico de Inspiration4

El pasado 18 de septiembre, SpaceX anunció la finalización con éxito de la primera misión espacial totalmente civil y privada de la historia. Los turistas realizaron una expedición de tres días en la órbita, donde obtuvieron impresionantes imágenes de nuestro mundo, las cuales posteriormente subieron a sus redes sociales sin molestarse en editar las «anomalías» que podrían verse en ellas.

Los tripulantes de la misión Inspiration4 fueron Hayley Arceneaux, asistente médica y sobreviviente de cáncer; el ingeniero de datos Chris Sembroski; la profesora de geología Sian Proctor; y Jared Isaacman, multimillonario que reclutó a los antedichos miembros del equipo —a quienes previamente desconocía—.

Fue Chris Sembroski quien publicó en su Twitter el 25 de septiembre un breve video realizado mientras estaba en órbita terrestre. Lo acompañó con el texto: «El sol se refleja desde la Tierra, luego sale de la cúpula» (refiriéndose con esto último a la bóveda de cristal que fue puesta en la punta de la cápsula Crew Dragon).

Pero los espectadores atentos notaron no solo el reflejo del astro rey, sino también un ovni volando en el encuadre a lo largo de una trayectoria muy inusual. Puede observarse a partir de los primeros segundos como un «objeto» oscuro que se desplaza rápidamente de derecha a izquierda en la parte inferior del video:

Sun glinting off the earth, then exiting the cupola @inspiration4x pic.twitter.com/6lGuQxUpG0

— Chris “Hanks” Sembroski (@ChrisSembroski) September 25, 2021