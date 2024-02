Paciente con implante de Neuralink ya puede controlar el cursor de la computadora con el pensamiento

El primer paciente humano implantado con un chip cerebral de Neuralink parece haberse recuperado completamente y puede controlar el cursor del mouse en pantalla con sus pensamientos, según afirmó ayer Elon Musk, fundador de la startup.

«El progreso es positivo y el paciente parece haberse recuperado por completo, sin efectos adversos que conozcamos. El paciente puede mover el cursor por la pantalla solo con pensar», dijo Musk durante un evento en Spaces, dentro de la plataforma de redes sociales X.

El magnate sudafricano señaló que Neuralink está trabajando actualmente para obtener la mayor cantidad posible de clics de botón del ratón por parte del paciente.

