Patelo se despide de los motores [VÍDEO]

Hace unos días me llamó Patelo para contarme que su hijo había subido un vídeo con el resumen de sus mejores trabajos y que ya sería el último porque ya no comenzará ninguno nuevo. Yo bromeé con él, porque quiero creer que será como aquella vez que me dijo que ya colgaba las herramientas y se terminó enredando en un proyecto aún más ambicioso. Pero ahora anda un poco delicado de salud y tal vez sí que haya decidido retirarse para siempre. En cualquier caso, aquí os dejo esta maravillosa recopilación realizada por su hijo Jesús, para que la puedan disfrutar quienes conocen su maravilloso trabajo y los que no. Así se despide todo un maestro ;_)

[embedded content]