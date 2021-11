Pentágono lanza nueva unidad de investigación OVNI, reemplazando a la UAPTF

El Departamento de Defensa (DoD) de EE.UU. está lanzando un nuevo organismo para coordinar la investigación de avistamientos de ovnis en el espacio aéreo restringido, en medio de preocupaciones de que los objetos voladores puedan amenazar la seguridad de vuelo y la seguridad nacional.

En un memorando publicado el martes, la subsecretaria de Defensa Kathleen Hicks anunció la creación de un grupo para liderar los esfuerzos del gobierno para «detectar, identificar y atribuir objetos de interés», que se conocen formalmente como fenómenos aéreos no identificados —pero que son los viejos y conocidos ovnis—.

El organismo, llamado Grupo de Sincronización de Gestión e Identificación de Objetos Aerotransportados (AOIMSG), será el sucesor de la Fuerza de Tareas UAP (UAPTF) de la Marina y su función será supervisada por altos mandos militares y por la Oficina del Subsecretario de Defensa para Inteligencia (USDI).

La creación del AOIMSG se produce después de que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional publicara un informe en junio que decía que los militares no podían explicar más de 140 casos de ovnis avistados desde 2004, incluidos algunos que exhibían características de vuelo que «desafiaban las leyes de la física».

De acuerdo al comunicado, el enfoque del nuevo grupo estará en el espacio aéreo de uso especial sobre instalaciones militares o áreas de operación, campos de tiro y otras áreas designadas para la seguridad nacional u otro uso. También coordinará los esfuerzos dentro del DoD, los servicios y otras agencias para minimizar los riesgos de seguridad de vuelo y las preocupaciones de seguridad nacional.

¿Intento para alejar el tema del público?

Esta noticia no fue muy bien recibida por aquellos que en los últimos años y meses han estado impulsando una mayor transparencia en cuánto a los fenómenos aéreos no identificados. Sobre todo cuando actualmente se está discutiendo en el Congreso (Enmienda Gillibrand) una manera de forzar a estos organismos de inteligencia a liberar la información no clasificada al público anualmente —un esfuerzo que, de acuerdo a nuestras fuentes, podría dar sus primeros frutos a principios del próximo mes—.

I wanted to share a letter I sent to @RepRubenGallego today regarding the critical deliberations underway between the House and Senate Armed Services Comittees regarding UAP legislation: https://t.co/1KZ5sPOyJv — Christopher K. Mellon (@ChrisKMellon) November 24, 2021

«Me sorprende que el Departamento del Secretario de Defensa asigne esta función a un personal de supervisión sin fondos de UAP, autoridad lineal, contratación, comando o capacidades técnicas. De hecho, la incapacidad del USDI para participar eficazmente en la cuestión de los UAP es la razón por la que se ha logrado tan poco desde 2004», resaltó Christopher Mellon, ex subsecretario adjunto de Defensa para Inteligencia en las administraciones de Clinton y George W. Bush, y actual impulsor de la revelación al público de información sobre los ovnis.

«Dado que todavía existen elementos en el Pentágono que están subestimando activamente la importancia de este tema, esto es similar a darle a un alcohólico la llave y el control del gabinete de licores», dijo en el mismo sentido Luis Elizondo, ex director del programa AATIP del Pentágono.

1. Important update: Before anyone gets too excited about the recent Pentagon announcement of a new UAP group, please consider the following:

A. USDI is precisely the same organization that has underplayed and tried to kill the UAP effort for years. — Lue Elizondo (@LueElizondo) November 24, 2021

«Si desea mantener el secreto sobre los UAP/OVNIs, esta es exactamente la forma de hacerlo. Este es un intento directo y flagrante de burlar y socavar al Senado en su esfuerzo por transparentar el asunto», agregó.

«Por favor, comuníquese con sus representantes y hágales saber que esto es inaceptable y no es lo mejor para el pueblo estadounidense. El USDI es la única oficina que ha mentido continuamente sobre los ovnis y ha perseguido a los denunciantes de encubrimiento», concluyó Elizondo en un hilo de Twitter.

4. If you want to maintain UAP/UFO secrecy, this is exactly how to do it.

5. This is a direct and blatant attempt to circumvent and undermine the Senate, @SenGillibrand,@SenRubioPress @RepRubenGallego, @MartinHeinrich, @RepTimBurchett and others. — Lue Elizondo (@LueElizondo) November 24, 2021

Y algo de razón tienen… El Pentágono ha desviado, desacreditado y ridiculizado las observaciones de objetos voladores no identificados y «platillos voladores» desde mitad del siglo pasado.

Fuente: DoD. Edición: MP.