Periodista asegura haber fotografiado al monstruo del lago Nahuel Huapi

Nahuelito, como le llaman cariñosamente los locales, sería el equivalente a Nessie en la Patagonia Argentina; de hecho, ha sido descrito de igual manera que el monstruo escocés por aquellos que han logrado avistarlo.

El lago Nahuel Huapi es un lago de origen glaciar de la Patagonia Argentina. Es compartido por las provincias argentinas del Neuquén y de Río Negro, y rodeado mayormente por el parque nacional homónimo. Posee una superficie de 557 km² y se sitúa a una altitud de unos 700 msnm.

En sus aguas habitaría una gran criatura de cuerpo abultado y cuello largo —como si se tratara de un prehistórico plesiosaurio—. Su leyenda comenzó a tomar fuerza cerca de 1910, cuando un navegante denunció el primer avistamiento registrado de un monstruo que medía entre 5 y 7 metros de largo y que habitaba en la profundidad del lago. Además, hay quienes cuentan que los indígenas de la zona ya hablaban de una criatura similar.

Ahora se ha sumado un nuevo testimonio sobre su existencia , acompañado de una foto del tipo borrosa, típica de los momentos desesperados, en donde observamos lo que sería el enorme y tenebroso ojo del famoso Nahuelito.

La experiencia y la imagen pertenecen a Melisa Reinhold, una joven periodista que visitaba el lago patagónico junto a su novio.

Según contó a través de las redes sociales, mientras su pareja leía por la tarde, ella lo molestaba tomándole fotos. Pero de repente, un ruido en el agua los hizo prestar atención. A pesar de la emoción del momento, aprovechó que tenía el celular en la mano e inmortalizó el momento.

«El lago planchado comenzó a tener un oleaje extraño. Una sola ola entre tanta calma comenzó a alzarse a toda velocidad, con una sombra negra coronando el recorrido. Me emocioné. Como tenía la cámara en mano, logré rápido fotografiar el momento, antes de que el monstruo se asuste con mi lente de gran alcance y vuelva a sumergirse en el Nahuel Huapi. Fueron segundos, acaso diez, pero que quedaron inmortalizados en la fotografía de un ser casi invisible», narró Melisa.

La periodista dijo que junto a su novio vieron «la forma de un ojo negro, de un pez con fama de dinosaurio. Fue el Nahuelito, no hay más dudas». Y agregó que cuando «llegué al pueblo y mostré la foto, me miraron sorprendidos y me dijeron que son unas mantarrayas nadando en grupo. Pero a mí no me jodan, nunca vimos una mantarraya en el lago. Por eso yo voy a seguir diciendo que vi al Nahuelito. Porque entre explicaciones lógicas pero poco estudiadas y criaturas mitológicas, escojo creer en lo segundo».

La chica contó que la fotografía fue tomada con una cámara réflex de alcance 18-140, «por eso tampoco se pudo sacar tan clara y tuve que hacerle zoom». Y reflexionó sobre el hallazgo que, como es lógico, generó creyentes y escépticos. «No sé si fueron mantarrayas, una ola (aunque lo que me llama la atención es el ruido que hizo), o algo que no se conoce muy bien, pero fue algo rarísimo que no vi en 22 años en este pueblo. Para quienes crean en el Nahuelito, bienvenidos; para quienes no, tómenlo como que vimos un fenómeno similar por el cual se originó la leyenda».

Otros avistamientos recientes

Pero parece que Melisa no fue la única en estar ante la presencia del mítico Nahuelito. Semanas atrás, antes que sucediera este caso, dos pescadores habían visto algo similar en el lago.

Los hombres relataron que era un jueves por la tarde y no corría mucho viento en el lugar. Así, les llamó la atención cuando notaron un raro movimiento del agua. En ese momento, uno de ellos le advirtió al otro de que le pareció ver «aletas» y agarró su celular para grabar.

[embedded content]

«Se ve como algo negro, no sé qué será eso. ¿Qué onda con esto? No sé qué es pero parece algo muy grande, parecía como que tuviera escamas, yo legué a ver hasta tres aletas salidas para afuera. Yo pensé que eran olas, pero se sigue viendo. Algo va pasando ahí… da miedo», se escuchó decir a uno de los hombres en la filmación.

Además, el sujeto señaló que «el del bote (de la Prefectura) lo debe de estar viendo bien porque está muy cerca» del supuesto animal, y llegó a la conclusión de que «algo» estaba nadando en ese lugar, «porque sino tendría que haber parado» el movimiento del agua.

Fuente: Entrelíneas/Infobae.