Perseverance habría encontrado evidencia de compuestos orgánicos en las rocas del cráter Jezero

Hace un par de meses atrás te informábamos que el rover en Marte había hallado posible materia orgánica en Marte. Ahora, un nuevo estudio ha anunciado el hallazgo de más compuestos orgánicos en la rocas marcianas, poniendo la confirmación de vida pasada en el planeta rojo un paso más cerca.

El cráter Jezero donde explora el rover fue, hace muchos eones, un lugar mucho más húmedo de lo que es hoy. Todavía quedan rastros del antiguo delta del río que una vez se abrió en abanico por su suelo. Las interacciones entre el agua y la roca pueden resultar en la formación de compuestos orgánicos del tipo que ya se encuentra en el antiguo delta.

Sin embargo, ha sido una pregunta abierta si también hay compuestos orgánicos en otras partes del suelo del cráter. Los científicos esperaban que la roca encontrada allí fuera en gran parte sedimentaria, depositada por el agua hace mucho tiempo, pero cuando llegó Perseverance, supimos que gran parte del suelo del cráter era volcánico, no sedimentario.

Utilizando el instrumento SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals) del explorador robótico, un equipo internacional dirigido por la científica planetaria Eva Scheller de Caltech y el MIT llevó a cabo un sondeo de rocas ígneas en el suelo del cráter.

Aplicaron espectroscopia de fluorescencia y Raman ultravioleta profundo en tres rocas de dos sitios en el cráter, y encontraron signos de que un contacto significativo con el agua había alterado las rocas de dos formas diferentes, lo que sugería dos ambientes acuosos distintos —en diferentes momentos en el pasado distante—.

En primer lugar, las reacciones con agua líquida dieron como resultado la formación de carbonatos en rocas ígneas ricas en olivino hace unos 3800 a 2700 millones de años. Más tarde, hace entre 2.600 y 2.300 millones de años, el agua salada rica en sal podría haber inducido la formación de mezclas de sulfato y perclorato (sal) en las rocas.

Tanto los carbonatos como los percloratos requieren agua para entrar en las rocas, disolviendo y depositando minerales en huecos excavados por la erosión del agua. Es poco probable que el agua haya tocado las rocas desde que se depositaron los percloratos, ya que los percloratos se disuelven fácilmente.

En las tres rocas, el equipo encontró firmas de fluorescencia consistentes con compuestos orgánicos aromáticos similares al benceno. Estos, según los investigadores, parecen estar conservados en minerales relacionados con ambos ambientes acuosos, pero aún no podemos decir cuáles son.

«En conjunto, los datos muestran que es probable que las muestras perforadas recolectadas por Perseverance del suelo del cráter Jezero contengan evidencia de carbonatación y formación de sulfatos y percloratos», escriben en su artículo. «Las firmas de fluorescencia consistentes con la materia orgánica presente en estos materiales indican una interacción entre las rocas ígneas, la alteración acuosa y el material orgánico en Marte».

Do I geek out about cool-looking sandstone? You bet.

A shallow scouring with my drill’s abrasion bit shows this rock has veins of lighter material inside. Could it hold clues about ancient life? Time for more #SamplingMars.

More on “Yori Pass”: https://t.co/raefWPc9JZ pic.twitter.com/glecOQ49wk

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) November 17, 2022