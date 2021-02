Perseverance proporciona video en primera fila de su aterrizaje en Marte y una grabación de audio

Un video enviado por el rover de la NASA da testimonio de los épicos minutos de su entrada, descenso y aterrizaje (EDL) en el planeta rojo el 18 de febrero, cuando la nave espacial se precipitó en la atmósfera marciana y abrió su paracaídas. Un micrófono en el rover también ha proporcionado la primera grabación de audio de sonidos de Marte.

Desde el momento del inflado del paracaídas, el sistema de cámaras cubrió la totalidad del proceso de descenso, mostrando parte del intenso viaje del rover al cráter Jezero.

El metraje de las cámaras de alta definición a bordo de la nave comienza a 11 kilómetros (7 millas) sobre la superficie, mostrando el despliegue supersónico del paracaídas más masivo jamás enviado a otro mundo, y termina con el aterrizaje del rover en el cráter.

Un micrófono conectado al rover no recopiló datos utilizables durante el descenso, pero sobrevivió al touchdown y obtuvo sonidos del cráter Jezero el 20 de febrero. Aproximadamente 10 segundos de la grabación de 1 minuto, se oye una brisa marciana durante unos segundos, al igual que los sonidos mecánicos del robot operando en la superficie.

«Para aquellos que se preguntan cómo aterrizar en Marte, o por qué es tan difícil, o qué tan genial sería hacerlo, no necesitan buscar más», dijo el administrador interino de la NASA Steve Jurczyk. «Perseverance apenas está comenzando y ya ha proporcionado algunas de las imágenes más icónicas en la historia de la exploración espacial. Refuerza el notable nivel de ingeniería y precisión que se requiere para construir y volar un vehículo al planeta rojo».

Este lunes también se publicó el primer panorama del lugar del aterrizaje, tomado por las dos cámaras de navegación ubicadas en el mástil de Percy.

