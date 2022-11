Pieza del transbordador espacial Challenger es encontrada por buzos en el océano casi 37 años después de la tragedia

El artefacto fue descubierto por un equipo de documentalistas que buscaba los restos de un avión perdido en el Triángulo de las Bermudas.

Los buzos notaron un gran objeto manufacturado cubierto parcialmente por arena en el lecho marino. La proximidad a la Costa Espacial de Florida, junto con la construcción moderna y la presencia de mosaicos cuadrados de 8 pulgadas, llevaron al equipo a contactar a la NASA.

Tras esto, la agencia espacial confirmó que se trataba de un segmento del escudo térmico que estaba en el cono de la nariz del transbordador Challenger, lo que marca el primer hallazgo de restos de una nave de 1986 en más de 25 años.

What they uncover off the coast of Florida, outside of the Triangle, marks the first discovery of wreckage from the 1986 Space Shuttle Challenger in more than 25 years. Don’t miss the premiere of The Bermuda Triangle: Into Cursed Waters on Tuesday, November 22 at 10/9C. pic.twitter.com/LWUoFXxEnK

