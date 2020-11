Piloto de helicóptero encuentra un extraño monolito metálico en una parte remota de Utah

El empleado estatal avistó la misteriosa estructura entre las rocas mientras contaba borregos cimarrones desde el aire.

«Durante los conteos de esta semana nos encontramos con esto, en medio de la nada, enterrado profundamente en la roca. Las mentes inquisitivas quieren saber. ¿Qué diablos es? ¿Alguien sabe?», se lee en la descripción de las imágenes compartidas por la Patrulla de Carreteras de Utah en Instagram.

La estructura, con una altura estimada estimada de 3 metros, parece estar hecha de algún tipo de metal que se destaca claramente por su brillo entre las enormes rocas rojas que lo rodean.

«Esto ha sido lo más extraño que me he encontrado en todos mis años de vuelo», dijo el piloto del helicóptero, Bret Hutchings, al canal de noticias local KSLTV.

Hutchings volaba para el Departamento de Seguridad Pública de Utah, que estaba ayudando a los oficiales de recursos de vida silvestre a contar el borrego cimarrón en el sur del estado.

«Uno de los biólogos es el que lo vio y simplemente volamos directo sobre él», contó el piloto. «Él me gritó: “¡Espera, espera, espera, date la vuelta, date la vuelta!”. Y yo respondí, “¿Qué?”. Y él dijo, “¡Ahí atrás!, ¿qué es esa cosa?, ¡tenemos que ir a verla!”».

Hutchings opinó que el objeto parecía hecho por el hombre y haber sido plantado firmemente en el suelo, no caído del cielo. «Supongo que es obra de algún artista New Wave o algo así o, ya sabes, alguien que fue un gran fan de 2001: Odisea del Espacio».

El monolito y su escenario se parecen a la famosa escena de la película de Stanley Kubrick de 1968, en la que un grupo de simios se encuentra con una losa gigante. En tal ficción, estas estructuras fueron construidas por una civilización extraterrestre desconocida, funcionando como una red informática establecida para realizar el seguimiento de un experimento evolutivo (experimento que en la Tierra finalmente culminaría en la humanidad).

Después de ver el monolito, la tripulación del helicóptero aterrizó para verlo más de cerca. El video desde el suelo, obtenido por KLTV, mostró a los miembros de la tripulación subiéndose a los hombros de los demás para llegar a la parte superior del monolito.

«Bromeábamos acerca de que si uno de nosotros desaparecía repentinamente a causa de esa cosa, el resto huiríamos», dijo Hutchings.

