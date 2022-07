Piloto fotografía un extraño resplandor rojo en las nubes sobre el océano Atlántico

Algunos compararon lo visto con el «portal de agua» (¡Watergate!) al Upside Down visto en la última temporada de la serie Stranger Things.

Las tres imágenes espeluznantes, tomadas el pasado 22 de julio, se publicaron en Reddit con la esperanza de desentrañar el misterio e incluían una nota que decía que el piloto «dice que nunca ha visto nada igual».

Allí generaron un frenesí de teorías y comentarios que iban desde comparaciones con escenas de la última temporada de Stranger Things y uno de los portales abiertos por Vecna, pasando por bases submarinas de extraterrestres, hasta otras más prosaicas que sugerían que lo más probable era que se tratara de un barco de pesca que usaba grandes paneles de luces LED rojas para atraer cardúmenes de saurios —peces largos, delgados y con forma de cuchillo que se encuentran en los océanos tropicales y templados del mundo—.

La pesca de saurios utiliza cientos de luces LED masivas en los perímetros de los barcos de pesca para atraer a los peces, lo que les permite recogerlos fácilmente en las redes. Se ve con mayor frecuencia en el océano Pacífico, pero los saurios del Atlántico se encuentran desde el golfo de San Lorenzo, Canadá, hasta las Bermudas.

Aunque el LED es la opción preferida para los barcos de pesca, debido a su mayor eficiencia y menor peso, el barco de pesca en esta ocasión podría estar usando otra solución de iluminación como la descarga de alta intensidad (HID). Su intenso brillo a través de las nubes sugiere el uso de HID, lo que explicaría el volumen de luz que se escapa hacia arriba en las fotos.

Los peces saurios se sienten atraídos por las luces rojas y brillantes. Los barcos, que son grandes, pueden atraer a miles de peces de esta manera.

Sin embargo, sin una inspección más cercana, la causa no puede saberse a ciencia cierta. Hasta el momento el piloto se ha mantenido en el anonimato y no hay indicios de qué tan bajo volaba o en qué parte del Atlántico vio la misteriosa escena.

Otros casos extraños

No es la primera vez que los pilotos reportan cosas extrañas por el estilo. En 2014, el piloto holandés JPC van Heijst dijo que él y su copiloto volaron sobre nubes brillantes al sur de la península rusa de Kamchatka cinco horas, en un vuelo de 10 horas desde Hong Kong a Anchorage, Alaska, en un Boeing 747-8.

Van Heijst explicó que vieron un intenso destello de luz como un relámpago, dirigido verticalmente hacia arriba, seguido de un resplandor rojo y naranja profundo 20 minutos después.

Video footage of a mysterious red glow over the Atlantic Ocean pic.twitter.com/jHTtnLUlRm — MONEYWAY (@skylawhylaa) July 20, 2022

La experiencia dejó al piloto perturbado porque carecía por completo de explicación. No hubo tormentas eléctricas en su ruta o radar meteorológico, lo que sugiere que el rayo no se originó en una tormenta y que el siguiente resplandor también fue un misterio. Se han visto luces similares desde barcos de pesca de calamar, pero esto no tendría sentido en esta área en particular.

«Cuanto más nos acercábamos, más intenso se volvía el brillo, iluminando las nubes y el cielo debajo de nosotros con un aterrador resplandor naranja, en una parte del mundo donde se suponía que no había nada más que agua», comentó Van Heijst.

La única causa en la que los pilotos pudieron pensar fue en la erupción de un volcán bajo la superficie del océano 30 minutos antes, pero no siguió ninguna columna de ceniza y, a pesar de que había algunos volcanes en su ruta, no habían sido alertados de ninguna actividad nueva —aunque esto no incluye necesariamente volcanes submarinos invisibles—.

Un incidente más reciente fue capturado en 2020 por otro piloto que también volaba sobre el océano Pacífico. Las imágenes fueron tomadas cuando el avión estaba al sureste del mar de Okhotsk. Las tres fotos, también compartidas en Reddit, muestran las mismas luces brillantes saliendo de debajo de las nubes y la mayoría de los comentarios apuntan a barcos de pesca.

Fuente: DM. Edición: MP.