Pilotos avistan un ovni sobre el Valle de la Luna Rojo, Argentina

El objeto no pudo ser identificado por los pilotos ni aparecía en el radar. Era sumamente brillante y fue avistado durante 45 minutos.

Popularmente se lo llama el Valle de la Luna, pero no hay lugar en la tierra más parecido a Marte. En las afueras de General Roca, en la provincia patagónica de Río Negro, se encuentra esta bellísima formación geológica que atrae a miles de visitantes en todas las épocas del año… Y aparentemente también objetos de otros mundos.

Minutos antes de las 19 de del pasado 30 de junio, despegó del Aeropuerto Presidente Perón, en la vecina provincia de Neuquén, un avión del equipo de instructores de vuelo del aeroclub capitalino para una práctica nocturna; a bordo viajaban Federico Franke, jefe del aeropuerto y Sergio Fernández, el jefe de Instructores de Vuelo.

«Realizábamos un vuelo de instrucción y divisamos en la zona sur de Roca una luz intensa. A simple vista parecía un avión comercial pero nos llamó la atención que estuvo 45 minutos estático», detalló Fernández. «Descartamos que sea un vuelo porque además no estaba registrado en el Aeropuerto, tampoco un dron porque no puede llegar a tanta altura ni un un satélite geoestacionario porque estaba nublado como para que se visualice de esa manera».

«De inmediato nos comunicamos con la torre de control del Aeropuerto, quienes nos confirmaron que también la veían con claridad, pese a que cada tanto se escondía tras un manto de nubes», agregó Franke, el otro tripulante.

«Los controladores aéreos chequearon los radares primarios de la estación aérea y ninguno arrojó resultados, por lo que descartaron que se tratara de una aeronave regular, aunque la fuente de luz era incluso, ligeramente más potente que la de un avión comercial», agregó.

Los pilotos precisaron, además, que la misteriosa luz estaba parada en pleno aire a una altura de aproximadamente 2.000 metros y ubicada a 5 kilómetros al sur de Roca, una zona que coincide con el famoso paisaje del Valle de la Luna Rojo.

Finalmente, alrededor de las 19:50, unos 45 minutos después de aparecer, la potente luz se esfumó súbitamente.

Sin evidencia fotográfica

Pese a que la curiosidad de los pilotos era importante, no intentaron nunca acercarse a la fuente de luz por dos motivos fundamentales; el primero es que los vuelos están estrictamente reglados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y no se puede alterar, a menos que surja una emergencia, el plan de vuelo informado previamente; la segunda y más importante razón es que por seguridad, los pilotos deben guardar distancia de cualquier evento anómalo, como lo fue en este caso.

[embedded content]

Al trascender la noticia en los medios locales, el principal cuestionamiento por parte de algunas personas fue el hecho que el objeto haya estado por tanto tiempo a la vista y que no haya sido fotografiado o filmado.

Al respecto, el instructor explicó: «No pudimos sacarle fotografías con nuestros celulares, porque era tanta la distancia que no se distingue bien. Por ahora el recuerdo quedará en nuestras mentes».

No obstante, recientemente comenzó a circular una presunta foto del ovni (la primera que ilustra esta noticia), aportada por un residente que la habría tomado desde la zona de barrio Mosconi de General Roca con un celular.

Otro posible testigo del mismo ovni

Una fuente policial de la provincia de Río Negro, informó que aproximadamente a la misma hora, el conductor de un automóvil que fue controlado por los efectivos en el puesto caminero sobre el puente carretero de Paso Córdoba, sobre la ruta provincial N° 6, dijo haber visto una luz muy brillante hacia el oeste (dirección a Neuquén), pero como la versión del hombre no parecía representar un peligro por el que debieran preocuparse, no le dieron mayor importancia, pensando de que se trataba de alguna de las tantas historias que cuentan los lugareños sobre el Valle de la Luna, o el relato de alguien quiso despistar a los uniformados para evitar que no lo dejaran continuar su camino, por no contar con los permisos habilitantes impuestos en el marco de la cuarentena vigente en el país austral.

Fuentes: Super Digital/Todo Roca/MI. Edición: MP.