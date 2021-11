Pilotos habrían tenido «quemaduras por radiación» en sus encuentros aéreos con ovnis

Un encuentro cercano del sexto tipo es aquel donde los testigos sufren algún tipo de consecuencia física. De acuerdo con Luis Elizondo, algunos pilotos reportaron extrañas quemaduras tras perseguir objetos voladores no identificados.

Han pasado cuatro años desde que un artículo explosivo en The New York Times revelara un sombrío programa dirigido por el ejército de los EE.UU. cuya tarea fue investigar los ovnis, acompañado de varios videos que muestran los encuentros protagonizados por personal de la Marina.

Desde entonces, varios pilotos se han presentado para discutir lo que vieron, a menudo caracterizando los objetos como de formas extrañas y desafiando las leyes de la física mientras se precipitaban por el aire.

Ahora, Luis Elizondo —quien desde su renuncia al susodicho programa del Pentágono (AATIP) ha hablado públicamente de sus propias experiencias y brindado algún que otro dato interesante de inteligencia al respecto— ha sugerido que algunos de los pilotos que se toparon con lo desconocido padecieron síntomas físicos después.

«Tengo que tener cuidado, no puedo hablar demasiado específicamente, pero uno podría imaginar que recibes un informe de un piloto que dice: «Lue, es realmente extraño. Estaba volando y me acerqué a esta cosa y volví a casa y fue como si me hubiera quemado el sol. Estuve rojo durante cuatro días»», dijo en una reciente entrevista que le realizara la revista GQ.

Y el ex oficial de inteligencia tiene su propia interpretación de lo que eso podría significar.

«Bueno, eso es un signo de radiación», dijo. «Eso no es una quemadura de sol; es una quemadura por radiación».

Elizondo incluso llegó a decir que otros pilotos experimentaron la «deformación del espacio-tiempo», solo usando «cinco minutos de combustible» a pesar de que habían pasado 30 minutos.

«Y cuanto más se acerque a uno de estos vehículos, más podrá comenzar a experimentar el espacio-tiempo en relación con el vehículo y el medio ambiente», señaló en referencia a una de las teorías sobre estos objetos, la cual sugiere que utilizan algún tipo de alteración del espacio-tiempo alrededor de la nave para desplazarse a velocidades increíbles de un lugar a otro.

De manera tentadora, también dijo que hay incluso más videos inéditos sobre estos extraños fenómenos.

«Hay videos [en el gobierno, que el público no ha visto], hay uno que dura 23 minutos», reveló Elizondo. «Hay otro en el que esta cosa está a 50 pies de distancia de la cabina del avión».

¿Será este material aún no visto por el público lo que ha llevado recientemente a una senadora de los EE.UU. a impulsar una enmienda para tener informes anuales sobre la actividad ovni y compartirla con el público? ¿Será este material dado a conocer pronto por la Oficina gubernamental dedicada a investigar el tema seriamente?

Todo parece indicar que ya no es cuestión de si sucederá, sino de cuando.

Fuente: GQ. Edición: MP.