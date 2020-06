¿Podría ser el «fin del mundo» según el calendario maya en 2020?

«Siguiendo el calendario juliano, estamos técnicamente en 2012. El número de días perdidos en un año por el cambio al calendario gregoriano es de 11 días. Durante 268 años hemos utilizado el calendario gregoriano (1752-2020), eso por 11 da 2.948 días, que dividido por 365 (por año) es igual a 8 años».

La cita previa corresponde a un tuit del científico Paolo Tagaloguin, que fue recogido y potenciado por varios medios masivos online, como el británico Daily Express, que llegó a la misma conclusión: que la diferencia en calendarios también debe aplicarse al maya —más exactamente al conocido como calendario mesomericano de cuenta larga—. Este calendario maya terminaba el 21 de diciembre de 2012, lo que en aquel entonces suscitó todo tipo de elucubraciones apocalípticas.

Afortunadamente, el fin del mundo no ocurrió en 2012. Muchos estudiosos sugirieron que la agorera predicción estaba basada en una mala interpretación del calendario mesoamericano, que no se refería al fin del mundo sino simplemente al comienzo de un nuevo ciclo de 5.125 años para la humanidad, algo que de acuerdo a la sabiduría maya sucedió antes sin consecuencias funestas.

Sin embargo, esta diferencia de ocho años parece tirar el susodicho «fin del mundo» —o de ciclo, mejor dicho— maya para este año 2020. Un año que comenzó con graves incendios forestales, amenazas de una tercera guerra mundial, plagas de langostas, y siguió con una pandemia de coronavirus que ha puesto al mundo, social y económicamente, en jaque. Por lo que si alguien pregunta, 2020 parece llenar todas las casillas para ser un año apocalíptico.

Pero analicemos con detenimiento el tuit del científico Paolo Tagaloguin que empezó todo esto. ¿Se trata de un experto en la cultura maya? ¿Es un especialista en calendarios o alguien aficionado a acertar predicciones?

No, Tagaloguin es solo un biólogo especializado en plantas y académico de Fulbright actualmente trabajando en la Universidad de Tennessee, y el tuit fue solo una de las tantas reflexiones propias que da este joven e inteligente científico en su red social, tal vez para matar el aburrimiento.

“For 268 years using the Gregorian Calendar (1752-2020) times 11 days = 2,948 days. 2,948 days / 365 days (per year) = 8 years”.

Following this theory, June 21, 2020 would actually be December 21, 2012, a date you may recognize.

— JL Bookings (@jlbookings) June 13, 2020