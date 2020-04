¿Podría una vacuna del siglo pasado ser la solución para el coronavirus?

¿Por qué España tiene casi 11.000 muertes por coronavirus y Portugal apenas supera las 200? Esta misteriosa disparidad de cifras en el interior de la misma península podría quizás explicarse por la aplicación universal, o no, de una vacuna que lleva utilizándose durante décadas contra la tuberculosis.

Un nuevo estudio científico señala una posible correlación entre los países que incluyen en su cartilla de vacunación obligatoria la de la tuberculosis, llamada Bacillus Calmette-Guerin (BCG), y el impacto del nuevo virus COVID-19.

«Ha habido informes de que la vacuna BCG puede producir una amplia protección contra las infecciones respiratorias», explica en su cuenta de Twitter Gonzalo Otazu, investigador del Instituto de Tecnología de Nueva York y uno de los autores del estudio. «Así que miramos los datos: los países que nunca implementaron una vacuna universal BCG estaban siendo golpeados duramente por COVID-19, con un alto número de muertes por habitante».

The first preprint of the lab. https://t.co/W9FdivHyRN

I was wondering what could explain the different outcomes for COVID-19 across countries.

Japan have not implement strict social isolation policies and it has been relatively spared compared to Italy.

— Gonzalo Otazu (@GonzaloOtazu) March 28, 2020