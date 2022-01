Policía británico que tuvo encuentro cercano con un ovni se convertirá en un «héroe» de Hollywood

El ex policía Alan Godfrey, quien vio un ovni hace 41 años y fue rechazado por sus colegas como resultado, está convirtiendo su vida en una película de Hollywood que explorará su experiencia fuera de este mundo.

El oficial fue apodado despectivamente como «Capitán Kirk» por sus compañeros, quienes le hicieron bullying y marginaron de los servicios de seguridad tras reportar una misteriosa nave giratoria mientras respondía a un llamado sobre vacas que escapaban cerca de Todmorden, West Yorkshire, Inglaterra.

Ridiculizado y desairado, dejó la policía cuatro años después, desarrolló una adicción a la bebida y, después de que su matrimonio colapsara, terminó viviendo sin un centavo en la habitación de invitados de un amigo.

Pero después de encontrar un nuevo amor y recuperarse económicamente, escribió un libro sobre su experiencia fuera de este mundo y ahora es un ícono para los ufólogos de todo el mundo.

Ahora, el productor Michael Grais, más conocido por ser co-guionista de la película Poltergeist, ha firmado un acuerdo para llevar el caso de Godfrey al cine.

«Conocí a Alan y le creí totalmente al 110 %. No sentí que saliera una palabra deshonesta de su boca», comentó Grais.

«Y eso que no soy un tipo aficionado a los ovnis que ve conspiraciones en todas partes. No soy parte de ese equipo. Comenzaré a escribir el guion en el verano y me acercaré a las compañías cinematográficas», agregó, subrayando que el momento le parece ideal para el film dadas las últimas revelaciones y admisiones gubernamentales sobre los fenómenos aéreos no identificados.

El encuentro cercano

Godfrey conducía su auto panda Ford Escort por Burnley Road a las 5.15 am del 28 de noviembre de 1980 cuando tuvo su encuentro cercano.

Al principio pensó que era un autobús averiado hasta que se acercó un poco más y vio un objeto en forma de diamante de unos 20 pies de ancho y 14 pies de alto literalmente colgando en el aire a unos 5 pies de la carretera.

«Giraba lentamente y las hojas del camino de abajo giraban en la dirección opuesta», contó. «Parecía muy real, lo suficientemente real como para que si saliera de mi auto y le lanzara un ladrillo, hubiera hecho un ruido metálico».

Godfrey encendió su luz azul e intentó avisar sobre el incidente, pero ni su coche ni su radio personal funcionaron.

«Entonces mi instinto de policía entró en acción y decidí hacer un boceto, tal como lo haría si me encontrara con un accidente de tráfico, para mostrar las posiciones de los vehículos involucrados», dijo.

Después de un «destello brillante, blanco y cegador», lo siguiente que recordó fue conducir en la dirección opuesta de regreso a la estación de policía, tras haber perdido inexplicablemente unos 25 minutos de tiempo, tener una bota rota y una marca roja en su pie.

A pesar de no poder asegurar si fue abducido, sí admitió tener sueños posteriores donde estaba dentro de una habitación siendo examinado médicamente por seres pequeños y un hombre alto con barba.

¿Caso relacionado?

Cinco meses antes, la policía había investigado el caso del minero polaco Zigmund Adamski, de 56 años, quien desapareció después de salir a comprar patatas y fue encontrado muerto en un depósito de carbón a 20 millas de distancia en Todmorden vestido con traje pero sin camisa.

Había sufrido marcas de quemaduras en la coronilla de la cabeza toscamente rapada y otra herida en la nuca.

«Lo más extraño fue que no había polvo de carbón ni suciedad en su cuerpo; parecía como si simplemente se hubiera acostado y muerto, encima de esa pila de carbón, sin haber dejado señales de cómo llegó allí», señaló Godfrey. «Su ropa, para mí, sugería que lo habían vuelto a vestir apresuradamente después de la muerte. Pero fue la expresión de su rostro lo que más me sorprendió, nunca lo olvidaré. Parecía que había estado muerto de miedo».

Una semana antes, otros tres policías que buscaban una motocicleta robada en las cercanías vieron luces brillantes moviéndose en el cielo.

