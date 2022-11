Policía fotografía un OVNI perseguido por un avión de la Guardia Costera en la isla Anna María, Florida

La isla Anna María, en la costa del condado de Manatee, Florida, es conocida por su cuantioso turismo. Pero ¿podrían algunos de estos turistas provenir de otro mundo? Tal vez, si echamos vistazo a esta fotografía.

Fue tomada por un oficial de policía de Bradenton Beach mientras patrullaba Coquina Beach en la mañana del pasado 5 de noviembre.

«Vi un avión de la Guardia Costera volando sobre la bahía, luego lo observo regresar hacia el golfo. Me dije “qué diablos es eso” cuando miré hacia arriba y vi una gran cosa negra en el cielo», dijo el oficial Charles Morose. «Estimo que, según el tamaño del avión en el cielo, era al menos del tamaño de un automóvil, o tal vez un avión pequeño».

Morose cree que el avión de la Guardia Costera debe haber visto el objeto porque cambió de rumbo y regresó hacia el golfo, aparentemente siguiendo al no identificado. Mencionó que después de que el avión comenzó a seguir al objeto, que estaba casi inmóvil cuando lo observó por primera vez, su velocidad y trayectoria cambiaron rápidamente.

«Esa cosa tenía que estar moviéndose al menos a 500 mph», declaró Morose. «Simplemente salió disparada como un cohete hacia el horizonte y desapareció. No soy un teórico de la conspiración de los ovnis, y no digo que fuera del espacio ni nada por el estilo, pero había algo raro allí arriba».

El oficial dijo que aunque no tiene idea de lo que había en el aire sobre Coquina, puede asegurar que no era un dron ni un animal, ya que se mueve por esa área todos los días y sabe cómo vuelan los drones, y está bien versado en las aves que viven en la isla. Para él, es un encuentro —cercano— interesante con algo extraño y lo más probable es que siga siendo un misterio.

El diario local Anna María Sun contactó al destacamento de la Guardia Costera de Cortez preguntando sobre lo sucedido. Después de insistir y llamar a varios departamentos, les dijeron que se comunicarían con ellos si tenían alguna información, alegando que no se reportó ningún incidente en el área en la fecha y hora informada por Morose… ¿Encubrimiento?

Se sabe que a menudo la actividad ovni se intensifica en zonas cerca del mar o cuerpos de agua importantes. Algunos investigadores afirman que esto apunta a que los misteriosos objetos son «transmedio» y podrían contar con bases submarinas o subacuáticas aquí mismo en la Tierra.

Y los avistamientos de ovnis en la isla barrera de Florida al parecer son bastante comunes.

@mufon what is this? Off the coast of Anna Maria Island in Florida. Holmes Beach.

There was nothing there and I looked in the daylight to see. I have two engineering degrees and I can’t give a logical explanation pic.twitter.com/5FP0EB6O8E

— Joe Cox (@JoeCox_138) December 24, 2021