Político sugiere bombardear el volcán de La Palma para detener el flujo de lava

Y es que el volcán Cumbre Vieja ha estado en erupción durante 42 días y no muestra signos de detenerse.

Bombardear los flujos de lava candente del volcán aún en erupción puede ser la única forma de evitar la destrucción que están causando los ríos fundidos, ha sugerido un político español. Los bombardeos podrían usarse, según su proponente, para redirigir la lava mortal que fluye hacia áreas pobladas.

El volcán Cumbre Vieja en las islas Canarias de España entró en su 42° día de erupciones este lunes (1 de noviembre). Alrededor de 7,000 lugareños se han visto obligados a huir de sus hogares a medida que los flujos de lava, que brotan del volcán hasta miles de pies en el aire, han devastado hogares, oficinas y grandes extensiones de tierra en la parte suroeste de la isla.

Según el último sondeo realizado por el sistema de satélites europeo Copérnico, la lava ha destruido 2.519 edificios y ahora cubre 3.6 millas cuadradas (9.4 kilómetros cuadrados).

El cono interno ha colapsado sobre sí mismo. En este vídeo de las 18.50 (hora canaria) se observa el actual e imponente penacho volcánico/The inner cone has collapsed on itself. In this video recorded at 6.50 pm (Canarian time) the current and imposing volcanic plume can be seen pic.twitter.com/y7AcTSwiMz

— INVOLCAN (@involcan) October 26, 2021