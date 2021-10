Primera película en el espacio ya está en marcha en la Estación Espacial Internacional

La Soyuz 2.1a que despegó del cosmódromo de Baikonur, el puerto espacial de Rusia en el sur de Kazajistán, fue decorada teatralmente para la primera película que se filmará en el espacio.

Transportó a la actriz rusa Yulia Peresild y al director Klim Shipenko a la Estación Espacial Internacional (EEI) junto al veterano cosmonauta Anton Shkaplerov, quien comandó la cápsula.

Los viajes a la EEI suelen durar entre 8 y 22 horas en múltiples órbitas alrededor de la Tierra. Sin embargo, esta Soyuz empleó lo que se conoce como un esquema de 2 órbitas y se conectó con la estación solo 4 horas después del lanzamiento.

Peresild y Shipenko, que no son cosmonautas sino pasajeros civiles, dijeron que disfrutaron de los amaneceres y atardeceres que vieron durante el vuelo.

«Todavía siento que todo es un sueño, y todavía estoy dormida», dijo Peresild a Channel One Rusia durante una ceremonia de bienvenida en la estación.

«Sí, es casi imposible pensar que todo esto se hizo realidad», agregó Shipenko.

Se esperaba que la Soyuz se acoplara de forma autónoma, pero un problema de comunicaciones llevó a Shkaplerov a tomar el control manual. El director Shipenko mantuvo las cámaras en movimiento durante el acercamiento y bromeó diciendo que el drama de último minuto se organizó para agregar suspenso a la trama de la película.

Dmitry Rogozin, el director de la agencia espacial rusa, Roscosmos, se comunicó por radio con Shkaplerov después del acoplamiento exitoso.

Si bien las secuencias cinematográficas llevan mucho tiempo utilizando escenarios de sonido y gráficos por computadora, nunca antes se había rodado y dirigido un largometraje en el espacio. La película, llamada The Challenge, utilizará 12 días de grabación a bordo de la estación. Su trama sigue a un médico que vuela a la EEI con poca antelación para brindar cuidados que salvan la vida de un cosmonauta que sufrió un ataque cardíaco durante una caminata espacial.

Según el New York Times, Rusia cambió su horario de vuelos para adelantarse a los planes de la NASA y SpaceX para apoyar el lanzamiento del actor Tom Cruise, quien también tiene programado protagonizar una película en el espacio. La película de acción de Cruise —anunciada por primera vez en 2020— aún no tiene una fecha de lanzamiento revelada.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020