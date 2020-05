Prototipo de cohete de SpaceX explota durante una prueba

¡Puede fallar! Con la ambición en mente de enviar hasta cien pasajeros a la Luna y a Marte por medio de una nueva generación de cohetes, SpaceX está probando varios prototipos.

Durante su quinta prueba de fuego estático, el prototipo Starship llamado SN4 explotó en una gigantesca bola de fuego a las 2:50 pm (ET) de este viernes. Gracias a la transmisión en vivo cortesía de NASASpaceFlight, este evento sucedido en la instalación de pruebas de SpaceX en Boca China quedó registrado para el público.

Una prueba de fuego estático consiste en disparar los motores a toda potencia durante algunos segundos, mientras el cohete se mantiene sujeto al soporte de lanzamiento. La prueba mide la presión, temperatura y los gradientes de flujo del propulsor al arranque del motor.

A pesar de lo sucedido, el hecho que este prototipo primigenio haya aguantado cinco fuegos estáticos es asombroso y significa un paso adelante en la carrera de la compañía de Elon Musk para colonizar Marte.

«SpaceX llegó mucho más lejos con SN4 que con prototipos anteriores, y el SN5 parece listo para seguir mejorando», dijo en un tuit el editor de Ars Technica Eric Berger. «También han comenzado a trabajar en un segundo punto de lanzamiento de Boca Chica».

«A pesar que lo de hoy fue un contratiempo, y uno dramático, es parte del proceso», agregó.

SpaceX completed a fifth static fire test of its SN4 Starship prototype on Friday afternoon. About a minute after there was some type of uncontrolled leak, and then it exploded. Looks like substantial damage to the test stand. This is why they test. Images via @NASASpaceflight pic.twitter.com/hRFR9jg3aw

— Eric Berger (@SciGuySpace) May 29, 2020