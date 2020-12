Proyecto de ley de COVID-19 comienza la cuenta regresiva para que el Pentágono diga lo que sabe sobre los ovnis

El domingo pasado, el aún presidente Donald Trump firmó el proyecto de ayuda y financiamiento del gobierno para mitigar el desastre dejado por la pandemia de coronavirus. Pero lo que más llamó la atención es que, adjuntada a la ley, figura una disposición que da 180 días al Pentágono y las agencias de espionaje para que digan lo que saben sobre los ovnis.

La disposición recibió muy poca atención en parte porque no se incluyó en el texto de la legislación de 5.593 páginas. En su lugar, aparece como un «comentario del comité» adjunto a la ley anual de autorización de inteligencia, que se incorporó al proyecto de ley masivo.

El Comité de Inteligencia del Senado, presidido por el senador Marco Rubio (republicano por Florida), dijo en el comentario que «ordena al director de inteligencia nacional (DNI), en consulta con el Secretario de Defensa y los jefes de esas otras agencias (…), que presente un informe sobre fenómenos aéreos no identificados dentro de los 180 días siguientes a la promulgación de la ley».

Interesting times we’re in… Quote “President Trump’s signature Sunday on the […] government funding bill started a 180-day countdown for the Pentagon and spy agencies to say what they know about UFOs. The provision received very little attention, in part because it wasn’t 1/ pic.twitter.com/d6GGeBZnbh

— Giorgio A. Tsoukalos (@Tsoukalos) December 30, 2020