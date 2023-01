Proyecto Titán aprobado por San Marino: los ovnis se discutirán en la ONU por primera vez desde 1978

La semana pasada te habíamos informado sobre la posibilidad de que este primer paso hacia la creación de una oficina OVNI en las Naciones Unidas fuera dado por el microestado montañoso del norte de Italia. Hoy se ha hecho realidad.

Eric Gairy, quien fuera primer ministro de la isla caribeña de Granada en la década de los 70, aseguraba que los ovnis eran reales y los extraterrestres nos estaban visitando. Para que el mundo lo sepa instó a la ONU a que creara una agencia internacional que reconociera el tema y lo investigara seriamente. Y a pesar de no haberse concretado, la iniciativa permaneció como uno de los hitos de la historia diplomática sobre los ovnis, lista para que alguien recoja el guante y lo intente de nuevo.

Y ese guante ha sido recogido este año por otro país pequeño, San Marino. De hecho, hoy su Parlamento votó a favor de participar en lo se ha llamado «Proyecto Titán», el cual tiene como objetivo la creación de una oficina permanente en la ONU encargada de la preparación de conferencias globales periódicas dedicadas al estudio científico de los OVNIs/UAPs.

Como próximo paso, la propuesta ahora se presentará al Secretario General de la ONU antes de someterse a un examen y discusión preliminares. Posteriormente, sería sometida a votación en la Asamblea General.

Si se aprueba con éxito, las Naciones Unidas administrarían la nueva oficina que organiza conferencias periódicas organizadas por San Marino, convirtiéndose en la Ginebra de los estudios globales de OVNIs/UAPs. Las conferencias serían accesibles para investigadores y organizaciones privadas y respaldadas por el estado.

El Proyecto Titán fue creado y gestionado por Paolo Guizzardi en nombre del Centro Ufologico Nazionale de Italia (CUN), la principal organización ufológica de Italia y la Coalición Internacional para la Investigación Extraterrestre (ICER).

«Hoy, la nación de San Marino ha tomado una decisión trascendental, lo que significa que el fenómeno OVNI ahora se discutirá donde pertenece, en las Naciones Unidas, el consejo más alto de la humanidad», dijo Guizzardi al Liberation Times. «Este proyecto es de gran importancia en el mundo actual, cuando las naciones observan objetos transmedio en sus cielos y mares».

«En el contexto de conflictos, como en Ucrania, es este tema el que puede promover una cooperación positiva, de modo que podamos ayudar a resolver un enigma al que todos nos enfrentamos. Puede unir a nuestro planeta y contrarrestar nuestra tendencia al conflicto», agregó.

Dando su enhorabuena a la noticia, Lue Elizondo, el exdirector de AATIP, señaló que a estas alturas debería ser evidente que el fenómeno UAP «no es solo un problema para los EE.UU.».

