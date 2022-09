Publican el primer video en 8K del Titanic en su gélida tumba acuática

Nuevos detalles salen a la luz a medida que se revelan las únicas imágenes del mundo en 8k del RMS Titanic.

El RMS Titanic fue un transatlántico británico —el mayor barco de pasajeros del mundo al finalizar su construcción— que naufragó en las aguas del océano Atlántico durante la noche del 14 y al 15 de abril de 1912, mientras realizaba su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York, tras chocar con un iceberg.

En el hundimiento murieron 1.496 personas de las 2.208 que iban a bordo, lo que convierte a esta catástrofe en uno de los mayores naufragios de la historia ocurridos en tiempos de paz.

Ahora, la tripulación de la 2022 Titanic Expedition logró capturar imágenes en 8k sin precedentes del barco que expusieron un nivel asombroso de detalles y colores.

«El asombroso detalle en las imágenes 8k ayudará a nuestro equipo de científicos y arqueólogos marítimos a caracterizar la descomposición del Titanic con mayor precisión a medida que capturemos nuevas imágenes en 2023 y más allá», dijo Stockton Rush, presidente de OceanGate Expeditions.

«Al comparar imágenes y videos de 2021, vemos cambios leves en ciertas áreas del naufragio. Nuestro equipo científico revisará las imágenes en 8k, 4k y otras capturadas durante la 2022 Titanic Expedition para detectar cualquier cambio. Tener expertos a bordo del sumergible Titán cuando buceamos nos permite evaluar el naufragio a través de la observación directa, guiar nuestra exploración de diferentes características del naufragio y continuar su estudio utilizando las imágenes», continuó Rush.

«Estamos viendo nuevos detalles en este video. Por ejemplo, nunca había visto el nombre del fabricante del ancla de babor, Noah Hingley & Sons Ltd. He estado estudiando los restos del naufragio durante décadas y he realizado varias inmersiones, y no recuerdo haber visto ninguna otra imagen que muestre este nivel de detalle. Es emocionante que, después de tantos años, hayamos descubierto un nuevo detalle que no era tan obvio con las generaciones anteriores de tecnologías de cámaras», explicó Rory Golden, buceador veterano y experto en Titanic de OceanGate Expeditions.

Entre otras cosas, al principio del video se puede distinguir la grúa utilizada para desplegar el enorme ancla de 15 toneladas que aún se encuentra en la cubierta del naufragio y el grillete que originalmente estaba unido al mástil principal que ahora se ha derrumbado. Segundos después, se ven tres estructuras redondas a lo largo del interior de la barandilla.

«Estos son los guiacabos triples que se usaron para alimentar las cuerdas de atraque a los bolardos en tierra para asegurar el barco al muelle cuando la embarcación estaba en el puerto», precisó PH Nargeolet, veterano piloto de sumergible de Nautile y buzo del Titanic.

OceanGate Expeditions ya está planificando la su expedición para el año próximo, la cual se embarcará en mayo de 2023.

Fuente: OGE. Edición: MP.