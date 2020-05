Publican una extraña filmación del último tigre de Tasmania visto con vida

Se cree que el 7 de septiembre de 1936 marcó la extinción total de tigre de Tasmania (Thylacinus cynocephalus). En las últimas horas, el Archivo Nacional de Cine y Sonido de Australia publicó por primera vez y, con acceso a todo público, un video de 21 segundos que muestra al último ejemplar de la raza en cautiverio.

Con material audiovisual en blanco y negro, el departamento anunció la emoción por haber reunido las imágenes. «La escasez de material del tilacino hace que cada segundo de la imagen en movimiento sea realmente precioso», expresó el curador Simon Smith y agregó: «Hacer que este metraje digitalizado esté disponible para todos en línea es asombroso».

Según el comunicado de prensa, fue filmado en 1935 desde una jaula del zoológico Beaumaris en Hobart, Tasmania. El motivo de las imágenes tenía el propósito de ser utilizadas para un diario de viaje llamado Tasmania The Wonderland (Tasmania, tierra de maravillas).

We have released 21-second newsreel clip featuring the last known images of the extinct Thylacine, filmed in 1935, has been digitised in 4K and released.

Be sure to check out the footage of this beautiful marsupial. #NFSAOpenOnline #TasmanianTigerhttps://t.co/s3JSAnmFck pic.twitter.com/FSRYXCTTMy

— NFSA -National Film and Sound Archive of Australia (@NFSAonline) May 19, 2020