¿Qué es esta enorme e hipnótica espiral flotante que apareció en el océano?

Un nuevo video ha revelado esta enorme formación tentacular en la costa de Australia que, aunque parece y se comporta como un solo organismo, en realidad está formada por millones de ellos.

Un enorme sifonóforo —una especie marina emparentada con las medusas que forma colonias flotantes con extensos tentáculos— fue filmado por una expedición del Instituto Schmidt Ocean en las aguas del Parque Marino de Ningaloo, frente a la costa occidental de Australia.

Los autores del video estiman que el ejemplar, perteneciente al género apolemia, alcanza los 47 metros de largo y mide 15 metros en el diámetro de su anillo exterior.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S

— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) April 6, 2020