¿Quién construyó la Luna? La extraña teoría del satélite artificial

Entre las teorías conspirativas que se ubican espacialmente fuera de la Tierra, una de las más locas y fascinantes es aquella que sostiene que la Luna es un satélite artificial. A continuación, exponemos los argumentos que intentan justificar esta idea.

Muchos lectores conocerán al escritor británico Christopher Knight por su primer libro The Hiram Key (La Clave Masónica), escrito junto a Robert Lomas y publicado en 1996. Rápidamente se convirtió en un éxito de ventas, y fue aclamado como un clásico en el campo de la historia alternativa, y pasó a influir en una generación de investigadores, entre ellos Dan Brown, autor de El Código Da Vinci.

Desde entonces, Knight ha escrito seis libros, cuatro con Robert Lomas y dos, incluido su último Who Built the Moon? (¿Quién construyó la Luna?), con Alan Butler. En este último libro de 2005, los autores plantean algunas preguntas fascinantes y desafiantes.

¿Podría ser que la Luna sea artificial? ¿Podría incluso ser hueca? Y, ¿surgió realmente a través de algún feliz incidente cósmico, o hay evidencia de cierta manufactura? Y si es así, ¿quién fue el arquitecto?

El portal New Dawn entrevistó a Christopher Knight sobre su controvertido libro y sus asombrosas conclusiones, tal como se muestra en las siguientes líneas que hemos traducido al español:

New Dawn (ND): Todas las visitas de la humanidad a la Luna no han respondido algunas de las preguntas más básicas sobre su origen e importancia. Tu libro ¿Quién construyó la Luna? (en coautoría con Alan Butler) saca a la luz algunos hechos extraordinarios sobre la Luna y llega a una conclusión alucinante sobre su origen.

¿Podría resumir brevemente algunos de estos hechos poco conocidos e ignorados?

CHRISTOPHER KNIGHT (CK): La Luna se encuentra muy cerca de la Tierra, sin embargo, es ampliamente considerada como el objeto más extraño del universo conocido. Es un poco como saber que todas las personas del mundo son completamente normales, excepto la persona con la que vive al lado, que tiene tres cabezas y vive a base de hojas de afeitar rotas.

El libro enumera la extrañeza de la Luna, que incluye el hecho de que no tiene un núcleo sólido como cualquier otro objeto planetario. Es hueca o tiene un interior de muy baja densidad. Curiosamente, su concentración de masa se encuentra en una serie de puntos justo debajo de su superficie —lo que causó estragos en las primeras naves espaciales lunares—.

El material del que está hecha la Luna vino de la superficie exterior de la Tierra y dejó un agujero poco profundo que se llenó de agua y ahora lo llamamos Pacífico. Esta roca dejó la Tierra para producir la Luna muy rápidamente después de que nuestro planeta se formara hace unos 4.600 millones de años.

La Luna no solo es extremadamente extraña en su construcción; también se comporta de una manera nada menos que milagrosa. Es cuatrocientas veces más pequeña que el Sol, pero está cuatrocientas veces más cerca de la Tierra, de modo que tanto el Sol como la Luna parecen tener exactamente el mismo tamaño en el cielo, lo que nos da el fenómeno que llamamos eclipse total.

Si bien damos esto por sentado, se le ha llamado la mayor coincidencia en el universo.

Además, la Luna refleja el movimiento del Sol en el cielo al salir y ponerse en el mismo punto del horizonte que el Sol en solsticios opuestos. Por ejemplo, esto significa que la Luna sale en pleno invierno en el mismo lugar que el Sol en pleno verano.

No hay una razón lógica por la cual la Luna imita al Sol de esta manera y solo es significativa para un ser humano en la Tierra.

ND: ¿Qué te llevó a escribir este libro sobre la Luna? ¿Se relaciona con su investigación anterior al escribir Civilization One y Uriel’s Machine (1999)?

CK: Los seis libros que he publicado durante los últimos años son parte de una investigación única y continua. Vine a escribir ¿Quién construyó la luna? con Alan Butler después de haber terminado Civilization One, porque nuestra investigación nos llevó a estudiar la Luna muy de cerca.

Habíamos descubierto que el sistema de medición magníficamente avanzado que se usaba hace más de 5.000 años se basaba en la masa, las dimensiones y los movimientos de la Tierra. Sin embargo, verificamos minuciosamente cada planeta y luna del sistema solar para ver si había algún patrón. Sorprendentemente, funcionó perfectamente para todos los aspectos de la Luna, pero no se aplicó en absoluto a ningún otro cuerpo conocido, excepto al Sol.

Era como si hubiéramos encontrado un plano en el que la Luna había sido «fabricada» utilizando unidades muy específicas tomadas de la relación de la Tierra con el Sol. Cuanto más mirábamos, todo encajaba —y encajaba perfectamente de todas las formas imaginables—.

ND: Lo más asombroso es que descubrió que un antiguo sistema de geometría y medición utilizado en la Edad de Piedra funciona perfectamente en la Luna. ¿Qué es exactamente este sistema y cómo pudieron los antiguos haber obtenido este conocimiento?

CK: No es posible describir la grandeza de este antiguo sistema de geometría y medición sin repetir el contenido de Civilization One.

El trabajo de Alexander Thom, un brillante profesor de ingeniería de la Universidad de Oxford, fue nuestro punto de partida. Identificó la existencia de lo que llamó el yarda megalítica. Esta fue una unidad de medida precisa que fue la base de las estructuras de la Edad de Piedra tardía en Europa Occidental —como Stonehenge—. La mayoría de los arqueólogos han descartado su trabajo como un error, pero cuando uno mira con frialdad sus objeciones, carecen de fundamento.

Alan y yo pudimos mostrar cómo hicieron estas unidades lineales de alta precisión basadas en la rotación de la Tierra y cómo también eran la base de todas las unidades de tiempo, capacidad y peso que se usan hoy en día. Una vez más, estos son exactos —no aproximaciones o ajustes cercanos—.

El lugar donde los antiguos obtuvieron tal conocimiento es bastante desconcertante. ¡De lo único que podemos estar seguros es de que estaban muy por delante de nosotros hoy! Cualquiera que tenga una calculadora puede comprobarlo fácilmente.

ND: Su conclusión es que hay anomalías más que suficientes sobre la Luna para sugerir que no es un cuerpo natural y posiblemente fue diseñado para sostener la vida en la Tierra. ¿Cómo llegó a esta conclusión?

CK: La Luna no solo es un objeto aparentemente imposible, sino que tiene algunos beneficios únicos para nosotros, los humanos. Ha sido nada menos que una incubadora de por vida.

Si la Luna no tuviera exactamente el tamaño, la masa y la distancia que ha tenido en cada etapa de la evolución de la Tierra, aquí no habría vida inteligente. Los científicos están de acuerdo en que todo se lo debemos a la Luna.

Actúa como un estabilizador que mantiene nuestro planeta en el ángulo correcto para producir las estaciones y mantener el agua líquida en la mayor parte del planeta. Sin nuestra Luna, la Tierra estaría tan muerta y sólida como Venus.

ND: Si la Luna es una construcción artificial, ¿cuáles son sus teorías sobre quién o qué la construyó y por qué?

CK: ¿Que quién construyó la Luna? En el libro explicamos que no podríamos llegar a otra conclusión de que la Luna es artificial. Porque lo cierto es que tiene 4.600 millones de años, lo que plantea algunos puntos interesantes. Otro factor fue el mensaje obvio que se ha incorporado a la Luna para decirnos que es artificial.

El lenguaje del mensaje es aritmética de base diez, por lo que parece que está dirigido a una especie de diez dígitos que vive en la Tierra en este momento —lo que parece significar humanos—.

La pregunta de por qué tuvo que construirse la Luna es fácil de responder: para producir toda la vida, especialmente los humanos. En cuanto a quién lo hizo, ¡bueno, eso es mucho más difícil! Damos las tres posibilidades que podemos pensar, a saber: Dios, extraterrestres o humanos.

El único de estos que es 100 % científicamente posible es el último. El viaje en el tiempo está universalmente aceptado como físicamente posible y varios científicos están cerca de enviar materia al pasado. Y podemos imaginar que en el futuro podrían construirse máquinas para enviarse de regreso para eliminar la materia de la Tierra joven y construir la Luna, probablemente utilizando tecnología que implique un mini agujero negro.

Fuente: New Dawn Magazine. Edición: MP.