Quien revele secretos sobre los OVNIs obtendrá inmunidad bajo nueva enmienda

En un esfuerzo por proteger a quienes tienen información sobre los ovnis y aumentar la afluencia de informes sobre ellos, el representante Mike Gallagher (R-Wisc) introdujo una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) del año fiscal 2023.

«La enmienda establecería un proceso dentro del gobierno para informar sobre UAPs y proporcionar protecciones a los denunciantes», dijo esta semana el portavoz de Gallagher, Jordan Dunn, a The War Zone.

Por una multitud de razones, las tropas estadounidenses y los contratistas del gobierno tradicionalmente se han mostrado reacios a presentar información sobre estos incidentes, independientemente de su validez. Más allá de eso, también ha habido acusaciones de larga data de que el gobierno y los contratistas de defensa podrían estar ocultando pruebas y programas anteriores relacionados con ovnis.

Tomando lo anterior en cuenta, la enmienda propuesta permitirá que aquellos que poseen información sensible sobre el fenómeno puedan hablar sin miedo a sufrir represalias ni litigios por parte de sus empleadores.

Algunos incluso han postulado que una «carta blanca» como la que representa esta enmienda podría conducir a la «desclasificación definitiva sobre los ovnis».

En el texto del documento (ver bajo estas líneas) se afirma que, independientemente de cualquier acuerdo previo de confidencialidad, escrito u oral, «que podría interpretarse como una restricción legal a la notificación por parte de un testigo de un fenómeno aéreo no identificado», aquellos con información sobre UAPs —más comúnmente conocidos como ovnis— no estarían violando las leyes federales de información clasificada si se presentaran.

La enmienda también exige que el jefe del nuevo Grupo de Sincronización de Gestión e Identificación de Objetos Aerotransportados (AOIMSG), encargado de investigar los UAPs en nombre del Secretario de Defensa y el Director de Inteligencia Nacional, establezca «un sistema seguro» para recibir informes de «cualquier evento sobre UAPs y cualquier actividad o programa relacionado del gobierno o de un contratista del gobierno».

El sistema de informes será administrado por «empleados o contratistas del Departamento de Defensa y de la comunidad de inteligencia designados y ampliamente conocidos, de fácil acceso y debidamente habilitados» como parte de AOIMSG, que es un esfuerzo mucho más mejorado y con un mandato más profundo que reemplazó al otrora Grupo de Tareas UAP (UAPTF).

Asimismo, cualquier información se examinaría primero «para evitar informes públicos no autorizados o el compromiso de sistemas, programas y actividades relacionadas militares y de inteligencia debidamente clasificados, incluidas todas las categorías y niveles de acceso especial y programas de acceso compartimentado, actuales, históricos y futuros».

This is what was needed to protect #UAP whistleblowers: Republican Congressman @RepGallagher is proposing a law change that would protect witnesses from possible prosecution if they reveal #UAP information protected by a security oath. https://t.co/ymEKtRm8mV pic.twitter.com/cQTRU7mT7u

Sin embargo, las agencias federales y los contratistas que trabajan con el gobierno no podrán tomar medidas, incluida la suspensión de las autorizaciones de seguridad, para aquellos que reporten incidentes e información de UAPs.

Y aquellos contra quienes se toman represalias «pueden iniciar una acción civil privada para todos resarcimientos apropiados, incluidas medidas cautelares y daños compensatorios y punitivos, contra el gobierno u otro empleador que tomó la acción personal, en el Tribunal de Reclamaciones Federales de los Estados Unidos», proclama la enmienda.

Mike Gallagher ha sido durante mucho tiempo partidario de aumentar el flujo de información sobre los ovnis. Si nos siguen, recordarán su destacada intervención en la audiencia en el Congreso llevada a cabo el 17 de mayo —la primera de su tipo en unos 50 años—, donde interpeló a un funcionario del Pentágono sobre un supuesto incidente de la década de 1960 en la Base de la Fuerza Aérea Malmstrom en Montana.

Posteriormente, fue entrevistado para un programa de YouTube, donde dio su opinión personal sobre los ovnis, apuntando a la posibilidad de que los tripulantes de los mismos sean viajeros del tiempo, es decir, humanos del futuro.

What does @RepGallagher think are the possible explanations behind UAPs? He explained his veiw today of the @PatMcAfeeShow and yes…he went there! Thank you for speaking openly Mr. Gallagher!

Check out the entire interview. @MorphoTime@rosscoultharthttps://t.co/uFI6BW6iJy pic.twitter.com/rFdX7tf8CL

— Dan Warren (@HeyLukOverThere) May 18, 2022