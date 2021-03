Raro meteoro explota sobre Inglaterra causando un estampido sónico

El fuerte estampido sónico que sacudió puertas y ventanas quedó grabado en video. El meteoro entró a la atmósfera a una velocidad superior a la del sonido.

La bola de fuego cruzó el cielo sobre Dorset, Somerset, Devon y Jersey el sábado por la tarde, según reportó la BBC. Aunque era de día, el meteoro era lo suficientemente brillante como para que lo vieran los atónitos testigos en tierra. Fue seguido por un estruendo que fue tan fuerte que sacudió las casas de la zona.

Escúchalo tú mismo en el siguiente clip:

We heard it at East Fleet Touring Park in Weymouth. Sounded much louder in real life than on the clip. pic.twitter.com/mxjwI6Do6E

— East Fleet Touring Park (@EastFleetFarm) March 20, 2021