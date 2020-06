Récord histórico: 38 grados centígrados en una de las ciudades más frías del mundo

El servicio meteorológico ruso informó que la temperatura en Verkhoyansk, considerada una de las urbes más frías del mundo, llegó a 38 grados centígrados el sábado. La República de Sajá, situada sobre el Círculo Polar Ártico, a unos 4660 kilómetros al noreste de Moscú, rompió así el récord histórico registrado hasta el momento.

La pequeña ciudad tiene unos 1.300 residentes y ha sido reconocida previamente como aquella que tiene la amplitud de temperatura más extrema de la Tierra, con mínimos que se desploman hasta los -68 °C y máximos que ahora alcanzan los 38 °C (el anterior récord era de 37.2 °C).

Este año, la mayor parte de Sibería ha experimentado temperaturas inusualmente extremas, con olas de calor que han provocado graves incendios forestales.

We are in a relentless Arctic #heatwave – Siberia is literally on fire right now and it’s set to continue.

Temperatures will comfortably exceed + 30 °C within the Arctic Circle over the next 10 days at least. It is a staggering + 20-25 °C warmer than it should be…

[THREAD] pic.twitter.com/J9opJLIaIw

— Scott From Scotland (@ScottDuncanWX) June 19, 2020