¿Recuerdan el «cubo» en la cara oculta de la Luna? Pues China acaba de publicar una nueva foto

Hace apenas un mes que el mundo conoció lo que parecía ser un extraño cubo en la superficie lunar que suscito varias teorías. Afortunadamente, China decidió investigar de cerca con su rover Yutu-2 para que nos saquemos cualquier duda.

Como tuiteó el corresponsal de SpaceNews, Andrew Jones, las últimas imágenes desde más cerca ahora muestran que el misterioso objeto parece ser… bueno, una roca lunar perfectamente normal. Y es que a veces el espacio es aburrido.

«Oh, esto es asombroso», escribió Jones. «Casi que estoy llorando».

Oh, this is amazing. Close to tears. Ourspace has published an update on the «mystery hut» and it’s so underwhelming it’s brilliant. It’s just a small rock on a crater rim that they’re now calling «jade rabbit» for its appearance. Source: https://t.co/frrMKH7RWM https://t.co/GFCIRzqmDu pic.twitter.com/jpDLDS8TZu

Las últimas fotos de la «cabaña misteriosa» —apodo que le fue dado originalmente en los medios chinos—, muestran a una roca relativamente pequeña que se encuentra en el borde de un cráter lunar. No es extraordinaria de ninguna manera.

«La superficie de la Luna tiene 38 millones de kilómetros cuadrados de rocas, por lo que habría sido astronómicamente excepcional que fuera cualquier otra cosa», escribió Jones en un tuit posterior, agregando que el apodo ya no es «cabaña misteriosa» sino «conejo de jade».

The Moon’s surface is 38 million square kilometres of rocks, so it would have been astronomically exceptional for it to be anything else. But while small, the jade rabbit/玉兔 rock will also be a monumental disappointment to some. [image: CNSA/CLEP] pic.twitter.com/vzG3mCBgVN

