«Restos de dinosaurios probablemente se encuentren en la Luna», afirma periodista científico

Es probable que los dinosaurios que reinaron en nuestro planeta por millones de años, hayan viajado al espacio exterior sobre los escombros causados por el asteroide que los aniquiló.

Aunque Neil Armstrong fue el primer ser humano en pisar la luna en 1969, los dinosaurios pueden haberlo vencido 66 millones de años antes, o al menos partes de las criaturas prehistóricas lo hicieron.

La afirmación proviene del libro de Peter Brannen de 2017, The End of the World, que el bloguero Matt Austin compartió en Twitter y recientemente se volvió viral.

Un extracto describe el violento asteroide cuando abrió un «agujero al vacío del espacio exterior en la atmósfera».

Esto envió escombros volando a la órbita y los «trozos de dinosaurios» pueden haberse mezclado en el enorme volumen de tierra que se expulsó al espacio, gran parte de lo cual se posó en la Luna.

El catastrófico asteroide se estrelló contra lo que los expertos dicen que es el «ángulo más mortal posible», cuando se precipitó hacia lo que ahora es la península de Yucatán en México.

Brannen, que es un periodista científico galardonado, escribe que el asteroide era más grande que el Monte Everest y se estrelló contra la atmósfera 20 veces más rápido que una bala. «Eso es tan rápido que habría atravesado la distancia desde la altitud de crucero de un 747 hasta el suelo en 0,3 segundos», dice.

El libro incluye comentarios del geofísico Mario Rebolledo, quien le dijo al autor que «la presión de la atmósfera frente al asteroide comenzó a excavar el cráter antes de que llegara allí».

«Entonces, cuando el meteorito tocó la zona cero, estaba totalmente intacto. Era tan masivo que la atmósfera ni siquiera hizo un rasguño».

El libro también afirma que la escena de la que los dinosaurios fueron testigos hace 66 millones de años no se parece en nada a lo que vemos en las películas de Hollywood, que generalmente muestran una bola de fuego brillante cruzando el cielo.

«Cuando el asteroide chocó con la tierra, en el cielo por encima de él, donde debería haber habido aire, la roca abrió un agujero al vacío del espacio exterior en la atmósfera. Cuando los cielos se precipitaron para cerrar este agujero, enormes volúmenes de tierra fueron expulsados a la órbita y más allá, todo en uno o dos segundos tras el impacto», se lee.

«Así que probablemente haya pequeños trozos de hueso de dinosaurio en la luna», señala Brannen con el beneplácito de Rebolledo, quien cree que es probable.

Aunque no hay evidencia que respalde las afirmaciones vertidas en The End of the World, los científicos han podido reconstruir los eventos que se desarrollaron.

El asteroide dejó un cráter de 193 kilómetros de ancho en la zona del desastre, vaporizando la roca y enviando miles de millones de toneladas de azufre y dióxido de carbono a los cielos prehistóricos. Todos los seres vivos dentro de cientos de kilómetros del lugar del impacto se habrían incinerado en cuestión de minutos.

Mientras tanto, la nube de polvo generada por el impacto habría bloqueado el sol, probablemente desencadenando un «invierno nuclear» y viendo las temperaturas caer, con lluvia ácida y el 75 por ciento de las especies vivas desaparecidas.

«Se habría sentido como si el suelo bajo tus pies se hubiera convertido en un barco en medio del océano», dijo el profesor de ciencias espaciales y terrestres Mark Richards de la Universidad de Washington. «Entonces las rocas te habrían bombardeado desde un cielo hirviente que comenzaba a adquirir un brillo brumoso. Hubiera parecido el fin del mundo».

Fuente: DailyMail. Edición: MP.