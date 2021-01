Robots de Boston Dynamics aprenden a bailar

Un nuevo video muestra a un equipo de robots de Boston Dynamics ejecutando impresionantes movimientos de baile; todo al ritmo de Do You Love Me, el gran éxito de 1962 del grupo The Contours.

El clip, como muchos otros que la compañía ha lanzado en el pasado, es un testimonio extraordinario de las capacidades de sus robots caseros.

El robot humanoide que aparece en las imágenes se llama Atlas, y se luce con una variedad de hábiles giros, pasos e incluso saltos. También está Spot, que aunque parezca un perro, se une al ritmo. Por último, el robot parecido a un avestruz, Mango, también hace acto de presencia —aunque decepcionante en comparación con los otros—.

[embedded content]

Un pequeño paso (de baile) para las máquinas

La destreza técnica de Boston Dynamics ha sido probada más allá de toda duda —e incluso la NASA ha sugerido enviar una unidad Spot modificada a Marte—, pero las colaboraciones secretas de la compañía con las fuerzas del orden y el ejército también han generado temores de que los robots podrían convertirse en herramientas de represión o incluso en máquinas de matar —a lo Terminator—.

Tal vez para aliviar esa tensión es que eligieron esta canción en particular de The Contours, que definitivamente es un bailongo alegre, pero que a la vez contiene líneas lastimeras tales como «¿Me amas ahora que puedo bailar?».

Fuente: Futurism. Edición: MP.