Rumania envió aviones para investigar objeto misterioso que flotaba en su espacio aéreo

La Fuerza Aérea Rumana envió dos aviones MiG 21 LanceR al sureste del país, donde se reportó un misterioso objeto flotando a 11.000 metros (36.089 pies) de altura. Sin embargo, cuando los aviones llegaron 10 minutos después de la detección inicial, no encontraron señales de este.

Según el Ministerio de Defensa, los aviones permanecieron en la zona durante media hora, pero no pudieron verlo ni confirmar su presencia mediante radar. El objeto, cuando se vio inicialmente, parecía un globo meteorológico, dijo la Fuerza Aérea Rumana.

Se trata de otro más en la sucesión de casos en donde globos aparecen de la nada y generan peligro para el tráfico aéreo. El primero de ellos, el pasado 4 de febrero, fue derribado luego de cruzar EE.UU. de costa a costa, tras lo cual le siguieron tres casos más en territorio norteamericano (Alaska, Canadá y lago Hurón). Sin embargo, para estos tres últimos la inteligencia de EE.UU. aún no ha podido confirmar que fueran naves espías, considerando que «podrían ser globos que simplemente estaban vinculados a entidades comerciales o de investigación y, por lo tanto, ser benignos».

Como consecuencia de esta seguidilla, es posible que otros estados —como Rumania— hayan incrementado su nivel de atención y vigilancia de los cielos, investigando objetos pequeños capturados en el radar más a fondo de lo que lo habrían hecho en otros tiempos. De allí, el origen de la presente noticia.

Local maritime authorities in East China’s Shandong Province announced on Sunday that they had spotted an unidentified flying object in waters near the coastal city of Rizhao in the province and were preparing to shoot it down, reminding fishermen to be safe via messages. pic.twitter.com/aQbUntwy4m

— Global Times (@globaltimesnews) February 12, 2023