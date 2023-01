Sapo de caña gigante que se cree es el más grande de su especie es encontrado en Australia

El monstruoso ejemplar hembra es tóxico, pesa tanto como algunos bebés humanos recién nacidos y fue encontrado en las tierras silvestres del parque nacional Conway de Queensland, en el extremo norte de Australia.

Se cree que este sapo de caña gigante, apodado «Toadzilla» (‘Sapozilla’), es el más grande de su especie jamás encontrado.

La guardabosques Kylee Gray caminaba por el parque nacional y se detuvo para dejar que una serpiente se deslizara por el camino cuando vio el enorme sapo.

«Me agaché y agarré el sapo de caña y no podía creer lo grande y pesado que era», dijo. «Lo llamamos Toadzilla y rápidamente lo pusimos en un contenedor para que pudiéramos sacarlo de la naturaleza».

Los sapos de caña, que normalmente pueden crecer hasta unos 15 cm, son una de las especies invasoras más notorias de Australia y se consideran una amenaza para la vida silvestre nativa. Han colonizado una amplia variedad de hábitats en el noreste de Australia después de que fueron introducidos en Queensland en 1935 para controlar el escarabajo de la caña.

Los sapos marrones y verrugosos pueden ser fatalmente venenosos para la vida silvestre y han causado la extinción local de algunos de sus depredadores. También compiten con especies nativas por refugio y recursos.

El récord mundial Guinness para el sapo más grande de la historia es de 2,65 kg (5,8 libras), encontrado en 1991. Los guardabosques que encontraron a «Toadzilla» lo llevaron a su base y lo pesaron. Inclinó la balanza a 2,7 kg (6 libras), lo que podría ser un nuevo récord.

