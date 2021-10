Satélite captura impresionantes ondas de gravedad sobre el volcán Cumbre Vieja en La Palma

A medida que la erupción de la Cumbre Vieja continuó en su segunda semana, los satélites capturaron imágenes de algunos momentos notables en los cielos sobre el volcán.

Desde que el volcán Cumbre Vieja comenzó a entrar en erupción el 19 de septiembre de 2021, la mayor parte de la actividad apremiante ha ocurrido en el suelo. Durante casi dos semanas, gruesas capas de lava ardieron a través de tierras de cultivo, carreteras y hogares en la parte suroeste de La Palma, una de las Islas Canarias.

Los efectos atmosféricos de la erupción habían sido menos dramáticos hasta que el Instituto de Vulcanología de Canarias (INVOLCAN) informó un aumento en la actividad explosiva que comenzó el 2 de octubre.

En medio de la actividad elevada, el espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS) en el satélite Terra de la NASA capturó una imagen (arriba) de una densa columna de ceniza que fluía hacia el sur el 4 de octubre de 2021. Según el Centro de Asesoramiento de Cenizas Volcánicas de Toulouse, la columna alcanzó los 3 kilómetros (2 millas) el 4 de octubre, lo que representa un peligro para los aviones en el zona.

A pesar del aumento de la actividad, los vulcanólogos aún clasifican la explosividad de Cumbre Vieja como «moderada» —un 2 de 8 en el Índice de Explosividad Volcánica—.

La erupción no ha sido lo suficientemente enérgica como para inyectar grandes cantidades de cenizas y gases en la estratosfera, donde pueden tener efectos fuertes y duraderos en el clima. Sin embargo, ha sido lo suficientemente fuerte como para producir una columna creciente de emisiones que ayudó a formar el patrón notable en las nubes que se muestra en la imagen de abajo. El MODIS del satélite Aqua de la NASA adquirió la imagen el 1 de octubre de 2021.

La nube en forma de diana fue el producto de una columna ascendente de cenizas y gases sobrecalentados conocida como columna de erupción.

La columna flotante de vapor de agua y otros gases se elevó rápidamente hacia arriba hasta chocar con una capa de aire más seca y cálida a aproximadamente 5.3 kilómetros (3.3 millas) de altitud, según INVOLCAN. El aire inusualmente cálido de arriba —una inversión de temperatura— funcionó como una tapa, evitando que la columna volcánica se elevara más. En cambio, se aplanó y se extendió horizontalmente.

This time-lapse from @cielodecanarias shows the interaction of the #VolcanLaPalma eruptive plume with the Temp inversion at the top of the Saharan Air Layer that forces it to move horizontally at 5300m asl. The volcano emits pulses of different intensity which causes these waves! pic.twitter.com/L2MblhV7Ab

— AEMET_Izaña (@AEMET_Izana) October 2, 2021