Se abren huecos en las Islas Caimán tras el fuerte terremoto en el Caribe

El movimiento telúrico que tuvo lugar este martes en el mar Caribe, entre Jamaica y Cuba, produjo el surgimiento de agujeros en el suelo de las Islas Caimán. Imágenes de esos fosos fueron subidas a la red minutos después de haber aparecido.

Según explica la organización no gubernamental Red Geocientífica de Chile, se trata de un fenómeno de licuefacción, que hace que el suelo se comporte como si fuera un líquido pesado.

Como se puede ver, en algunas ocasiones la liquefacción resultó en daños materiales:

Alright… this is getting serious now pic.twitter.com/Vn0FsoRvDb

