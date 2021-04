Senador Harry Reid cree que hace falta un programa para investigar los OVNIs permanentemente

En una reciente entrevista, el ex líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, mira hacia el futuro del papel del gobierno en la investigación de ovnis y reacciona a las últimas filtraciones de fotos y videos de la Marina de los EE.UU.

Reid está complacido pero no sorprendido por la creciente ola de cobertura mediática dedicada a los ovnis. Imágenes de naves exóticas y desconocidas en las proximidades de las instalaciones militares de EE.UU. han aparecido en titulares y noticieros en las últimas semanas.

En 2007, cuando el entonces senador y dos colegas iniciaron silenciosamente un estudio de los ovnis y misterios relacionados, no tenían idea de a dónde podría conducir.

La Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) acogió el programa que luego se llamó Programa de Aplicaciones de Sistemas de Armas Aeroespaciales Avanzadas, más conocido como AAWSAP. El contrato para esto fue adjudicado al magnate aeroespacial de Nevada Robert Bigelow.

Pero los oponentes del Pentágono al programa retiraron el dinero después de unos años, y un esfuerzo mucho menor llamado Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, o AATIP, continuó parte del trabajo.

Ahora, una unidad aún más pequeña, el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados (UAPTF) está preparando un informe para el Congreso sobre lo que el gobierno estadounidense sabe sobre los ovnis. El informe debe presentarse en junio, pero no todos esperan que llegue a tiempo.

El vicepresidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, el senador Marco Rubio, ha dicho en repetidas ocasiones que no se sorprenderá si el informe no cumple con los plazos.

La investigación del Grupo de Trabajo ha estallado en una ola de cobertura de noticias importantes en los medios en el último mes.

«El gobierno federal gasta billones de dólares cada año», dijo el senador Reid a Mystery Wire en una entrevista que tuvo lugar la semana pasada. «Y creo que debería haber una entidad permanente dentro del Pentágono que sería el mejor lugar para ello, cuyo único trabajo es mantenerse al tanto del problema de los ovnis».

Reid pasó años trabajando en el Senado con el entonces senador Joe Biden. Cuando se le preguntó si cree que el ahora presidente Biden ha recibido o recibirá un informe clasificado sobre la cuestión OVNI/UAP, dijo que probablemente no ha transcurrido el suficiente tiempo de su mandato para eso.

«No tengo ningún problema en hablar con Bruschetti o Klain (el personal de Biden) y decirles que debería recibir un informe», explicó Reid. «No quiero que se avergüence en una conferencia de prensa o algo así».

«Él debería al menos tener la capacidad de decir que ha sido informado sobre el tema. No tengo opinión sobre lo que quiera decir. Pero sí, creo que el tema de los ovnis no va a desaparecer. Se está volviendo más pronunciado por muchas razones diferentes. Entonces no puede ignorar el tema. Incluso si quisiera», añadió.

El senador también remarcó un evidente cambio de política, del clásico negacionismo, debunkismo, y ridiculización de los ovnis por parte de las autoridades, a una posición más abierta que busca darle al fenómeno la importancia pública que merece.

«El gobierno federal —incluidas las personas del Pentágono— ya no critica, hostiga ni detiene las promociones de las personas que denuncian estos hechos. De hecho, han hecho todo lo contrario en los últimos meses, ahora les dicen a sus pilotos que informen de estas inusuales circunstancias. Y aprecio la honestidad del Pentágono. Porque cuando se les pregunta qué eran estas cosas, dicen que no lo saben. En lugar de intentar decir que eran globos de algún tipo de experimento meteorológico —como hicieron en Roswell—. Dicen que no lo saben. Y eso es honesto. Eso es ser honesto».

Reid piensa que las mejoras en los equipos de grabación y los pilotos comerciales que usan teléfonos celulares han dado como resultado una mejora sustancial en la evidencia de respaldo para los avistamientos de ovnis.

Por otra parte, cree que tanto China como Rusia tienen drones muy sofisticados que vuelan en enjambres y esto podría responder por algunos de los avistamientos de la Marina reportados, aunque aclaró que no le gusta el término «drones» porque es demasiado genérico y los ovnis reportados a menudo son únicos.

Por último, para aquellos avistamientos que no responderían a algo de este mundo, Reid piensa que el mejor enfoque es el científico. «Debemos asegurarnos de que estamos científicamente motivados, que vamos a estar bien. Y si provienen de lugares que no entendemos, está bien. Siempre que entendamos que hay cosas que vienen de otros lugares. No tengo ningún problema con eso».

La entrevista completa, a continuación:

Fuente: MW. Edición: MP.