Sequía deja al descubierto petroglifos milenarios en afluente amazónico

Una histórica sequía en la selva amazónica ha revelado petroglifos esculpidos por seres humanos de hasta 2.000 años de antigüedad.

Los grabados precolombinos fueron hallados en un punto de la ciudad brasileña de Manaus, donde las aguas oscuras del río Negro se encuentran con la corriente turbia del río Amazonas.

«Las imágenes talladas en las rocas representan seres humanos, animales y formas geométricas, como cuadrados y círculos», detalló el arqueólogo indígena Carlos Augusto da Silva, de la Universidad Federal de Amazonas. «Habíamos tenido vislumbres de estos enigmáticos grabados previamente —en 2005, 2009 y 2010—, cuando severas sequías golpearon la región y el nivel del agua del río descendió. De hecho, los petroglifos fueron oficialmente registrados en 2010 por el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN) de Brasil».

En una expedición el pasado 21 de octubre, Silva contó más de 100 petroglifos, la mayor cantidad que ha identificado hasta ahora en el río Negro.

Los petroglifos están tallados en rocas en el Encontro das Águas, un sitio de Patrimonio Cultural brasileño por su valor paisajístico y los hallazgos etnográficos y arqueológicos descubiertos allí, incluyendo artefactos enterrados cerca de la orilla del río que se han encontrado desde la década de 1970. Los últimos hallazgos de los petroglifos subacuáticos aparecieron a principios de octubre después de que más de la mitad de la altura del río se secó.

Este año, el río Negro alcanzó su punto más bajo desde que se llevan registros en 1902, según el sitio web oficial de Puerto de Manaus, situado a unos 13 kilómetros de los petroglifos. Y el nivel sigue descendiendo: en octubre, el nivel del río está bajando un promedio de 10.6 centímetros diarios.

El Ministerio del Medio Ambiente de Brasil anunció que la sequía en la selva amazónica es el resultado de una combinación de factores, indicando que «el fenómeno de El Niño se agrava por el cambio climático, además hay una gran cantidad de materia orgánica seca y fuego ilegal en áreas privadas y públicas».

The Brazilian Amazon is experiencing one of its worst droughts on record.

The Negro River, one of Earth’s largest rivers by average discharge, has reached its lowest level since records began in 1902, according to data collected by the Port of Manaus. pic.twitter.com/nfJNzjFVIJ

— Nahel Belgherze (@WxNB_) October 18, 2023