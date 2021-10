¿Será el Metaverso una Matrix para atraparnos a todos?

El concepto de Metaverso se compone de espacios virtuales tridimensionales compartidos dentro de un universo virtual percibido, donde la Internet ha evolucionado hacia una realidad aumentada casi indistinguible de la propia realidad. ¿Qué problemas podría traer consigo esta nueva tecnología? ¿Qué tan en peligro está la realidad como la conocemos?

La comparación con Matrix no es para nada azarosa. Los que vieron la película de culto recordaran la trama: un futuro distópico donde casi todos los seres humanos han sido esclavizados por las máquinas y las inteligencias artificiales. Con las mentes conectadas a una realidad virtual donde pasan su vida cotidiana ignorando que son usadas por las máquinas para obtener energía.

La diferencia con el metaverso que se viene es que nosotros tendremos la capacidad de crear esos mundos donde queramos interactuar con otras personas y no serán creados por las máquinas para engañarnos. Es decir, estaremos conscientes de que no son mundos reales y que nuestro cuerpo verdadero se encuentra a salvo.

Al menos así lo promete Mark Zuckerberg, quien esta semana anunció el nuevo nombre de su servicio de realidad virtual: Horizon, el cual que se centrará en la interacción digital dentro de un metaverso donde los usuarios pueden jugar, relacionarse, hacer ejercicio y hasta trabajar.

«Hablamos de una Internet corpórea: en lugar de mirar una pantalla, estaremos «dentro». Será más natural y vívido: las pantallas no pueden conectar la experiencia humana completa, no pueden brindar la idea de la presencia», dijo el dueño de Facebook y —su ahora compañía madre— Meta.

«Habrá avatares (representación gráfica del usuario): con eso nos vamos a representar en el metaverso. Vamos a vivir con imágenes representativas de nosotros. Será mucho más rico que las experiencias que tenemos hoy», añadió.

¿Cómo será logrado todo esto? Bueno, Morfeo nos diría que nadie puede decirnos cómo es, que debemos verlo por nosotros mismos. Y en este caso para verlo y experimentarlo deberemos contar con un visor de realidad virtual, similar —en primera instancia— al Oculus.

Apoyado por las brillantes ideas del filósofo francés Jean Baudrillard (Simulacro y Simulación), el equipo de dirección de los entonces hermanos Wachowski elaboró una narrativa que sirvió como una especie de advertencia contra los sistemas de control que utilizan la semiótica y los avatares para influir en nuestros patrones de pensamiento.

Y si bien aquellos profundamente involucrados en el espacio de la realidad aumentada (AR) y virtual (VR) perciben el surgimiento del metaverso real como un avance positivo en el aprovechamiento del poder de la computación, algunos han comenzado a hacer sonar las campanas de advertencia.

Privacidad, seguimiento (tanto la ubicación física como el seguimiento ocular), el acceso y la oportunidad de vigilarnos —como dice Zuckerberg— «desde dentro», son cuestiones a considerar. De hecho, el acaparamiento virtual de tierras ya ha comenzado, con Meta (Facebook) siendo la pionera de muchas otras compañías que seguramente vendrán antes de que muchos se hayan dado cuenta de lo que está sucediendo.

What is the Metaverse? Control. The Metaverse is a computer-generated dream world built to keep us under control in order to change a human being into this. pic.twitter.com/USzAVnUmdq

— Paris Marx (@parismarx) October 18, 2021