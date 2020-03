Allí por finales de los 1990s y principios de los 2000s, bajarse el programita o el salvapantallas de [email protected] a tu computadora Pentium 2 con Windows 98 y un módem de 56k, te hacía sentir todo un buscador de inteligencias extraterrestres. Pero nada dura para siempre. El próximo 31 de marzo, esta investigación colaborativa ciudadana llegará a su fin.

Puesto en marcha por el Centro de Investigación SETI de Berkeley el 17 de mayo de 1999, [email protected] consistía en el análisis de los datos del radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico y el Telescopio Green Bank en Virginia Occidental para detectar signos de inteligencia extraterrestre (SETI).

Las señales procedentes del espacio eran procesadas en la Universidad de Berkeley y distribuidas a continuación en pequeños paquetes de 2 minutos de grabación a colaboradores voluntarios de todo el mundo, que empleaban sus computadoras personales para analizar las señales recibidas a fin de determinar si en alguna de ellas se encontraba una secuencia que pueda ser el producto de un ser inteligente.

Desde 2016, el proyecto también ayudaba a procesar los ingentes datos del más moderno proyecto Breakthrough Listen, que comparte muchos de los objetivos de [email protected] y que cuenta con una financiación de 100 millones de dólares hasta 2026.

Ahora, tras todo este tiempo y más de cinco millones de participantes, los responsables de [email protected] han anunciado en Twitter que ya no distribuirán nuevos trabajos a los clientes a partir del 31 de marzo. La razón es, según comunican, que tienen suficientes datos y desean centrarse en completar su análisis de fondo.

Thanks to the many volunteers who have helped crunch data for [email protected] in the last two decades. On March 31, the project will stop sending out new work to users, but this is not the end of public engagement in SETI research. pic.twitter.com/P0t0v8w7n4

— UC Berkeley SETI (@BerkeleySETI) March 3, 2020