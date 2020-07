«Siempre arriba»: la Fuerza Espacial revela su logo y lema oficial

La recientemente creada Fuerza Espacial de los EE.UU. (USSF) ha dado a conocer oficialmente su logo, junto con su significado y un lema que lo acompaña.

A principios de este año, fue revelada una imagen que mucha gente creyó era el logo de la USSF. Sin embargo, ese resultó ser el diseño del sello para la nueva rama militar creada por Donald Trump (el Comando Espacial). Esta semana, finalmente, hemos conocido no solo el diseño que acompañará a esta fuerza en el espacio, sino también el lema bajo el cual se usará.

«Semper Supra (Siempre Arriba) es nuestro lema oficial y representa nuestro papel en establecer, mantener y preservar la libertad de operaciones de Estados Unidos en el dominio espacial», señala en su cuenta de Twitter oficial.

‘Semper Supra’ (Always Above) is our official motto and it represents our role in establishing, maintaining, and preserving U.S. freedom of operations in the space domain. pic.twitter.com/S6cW3ZbHQR

— United States Space Force (@SpaceForceDoD) July 22, 2020