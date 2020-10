¡Siguen apareciendo! Hallan más de 80 ataúdes sellados en la necrópolis de Saqqara

El hallazgo se produce solo dos semanas después que se presentara al público 59 ataúdes encontrados en la misma y ancestral necrópolis.

El Ministerio de Turismo y Antigüedades ha anunciado que los arqueólogos han encontrado otro lote de ataúdes sellados de 2.500 años de antigüedad en Saqqara. El primer ministro Mustafa Madbouly visitó el área e inspeccionó el nuevo descubrimiento ayer.

Al igual que la vez anterior, los ataúdes sellados están en pozos funerarios y se conservan en excelentes condiciones. Asimismo, sus colores siguen siendo vívidos a pesar de los milenios transcurridos.

