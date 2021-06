Solsticio de verano 2021: cómo ver en vivo el magnífico evento en Stonehenge

El solsticio de verano está llegando, pero para muchos, este año se celebrará de manera un poco diferente. A continuación, te mostramos cómo ver la transmisión en vivo de los eventos relacionados con el día más largo del año en el hemisferio norte.

El solsticio de verano marca el día de cada año con el mayor tiempo entre el amanecer y el atardecer. Solsticio proviene de las palabras latinas sol, que significa ‘sol’, y sistere, que significa ‘detenerse’ o ‘quedarse quieto’. ¡Es el día en que el sol se detiene, bañando a sus adoradores con todo su esplendor!

El solsticio en sí es el momento exacto en el que el Sol está directamente sobre el Trópico de Cáncer. La fecha varía entre el 20 y el 22 de junio de cada año.

Este año, caerá el 21 de junio de 2021, y el momento exacto del solsticio ocurrirá a las 3.32 a.m. UTC (4.42 a.m. BST).

El solsticio de junio tiene un lugar especial de celebración en muchas culturas del hemisferio norte. Personas de todo el mundo festejan el día con picnics, bailes y música.

Una celebración muy popular en el Reino Unido tiene lugar en Stonehenge, el monumento prehistórico en las planicies de Salisbury en Wiltshire. El monumento se construyó con las piedras colocadas para alinearse con la salida del sol en los dos solsticios anuales, verano e invierno.

Si te paras en el lugar correcto, verás el sol directamente sobre la Heel Stone, que se encuentra justo afuera del círculo hacia el noreste.

Cada año, cientos de personas suelen reunirse en el espacio sagrado para celebrar el inicio oficial del verano. Este año, empero, el evento ha sido cancelado debido a la pandemia de coronavirus, y los fieles esta vez dependerán de su conexión a Internet para verlo.

El solsticio de verano se transmitirá en vivo de forma gratuita gracias a English Heritage. El streaming estará alojado en su página de Facebook oficial.

La transmisión en vivo incluirá entrevistas y música.

English Heritage se asegura de que los grupos pequeños y reservados de la comunidad pagana y druida puedan reunirse en los días cercanos al solsticio de verano para marcar el momento importante en su calendario.

Unfortunately, we have cancelled our Summer Solstice celebrations at Stonehenge, following the extension of the current Covid restrictions beyond 21 June.

We’re as disappointed as you but we hope you’ll join us online, for free, to watch Solstice: https://t.co/iYNNdzvMG7 pic.twitter.com/pelBKVUuo4

— Stonehenge (@EH_Stonehenge) June 16, 2021