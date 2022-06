Sonda BepiColombo fotografía con gran detalle la geología de Mercurio

BepiColombo, una misión conjunta de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), capturó esta hermosa vista del rico paisaje geológico de Mercurio este 23 de junio de 2022, cuando la nave espacial sobrevoló el planeta para realizar una maniobra de asistencia gravitatoria.

La imagen fue tomada a las 09:49:22 UTC por la Cámara de Monitoreo 2 del Módulo de Transferencia, cuando la sonda se encontraba a unos 920 km de la superficie de Mercurio. El acercamiento más próximo de unos 200 km tuvo lugar poco antes, a las 09:44 UTC. En esta vista, el norte está aproximadamente hacia la parte superior derecha.

Las cámaras proporcionan instantáneas en blanco y negro con una resolución de 1024 x 1024 píxeles. La imagen ha sido interpolada a 2048 x 2048 píxeles para afinar los detalles. También son visibles algunos artefactos de imagen, como las rayas horizontales.

Asimismo, se pueden ver partes del Orbitador Planetario de Mercurio, en particular el brazo del magnetómetro que se extiende desde la parte inferior izquierda hasta la parte superior derecha, y una pequeña parte de la antena de ganancia media en la parte inferior derecha. La botavara del magnetómetro sigue aproximadamente el «terminador», el límite entre el lado nocturno y diurno del planeta.

Las condiciones de iluminación en esta imagen son diferentes a las registradas por la misión MESSENGER de la NASA a Mercurio para esta región, lo que realza las diferencias entre los terrenos suaves y los terrenos accidentados más antiguos. Grandes cráteres de impacto —incluida una cuenca de anillos múltiples de 200 km de ancho parcialmente oculta por el brazo del magnetómetro— también se pueden distinguir claramente junto con otras características geológicas.

Se espera que más imágenes del sobrevuelo sean publicadas en las próximas horas.

Este breve vistazo es una muestra tentadora de la rica geología que BepiColombo estudiará con más detalle desde la órbita. La maniobra de asistencia gravitatoria fue la segunda de Mercurio y la quinta de nueve sobrevuelos en total. Durante su viaje de siete años al planeta más pequeño e interior del Sistema Solar, BepiColombo realiza un sobrevuelo a la Tierra, dos a Venus y seis a Mercurio para ayudar a encaminarse hacia la órbita mercuriana en 2025.

#BepiColombo approached #Mercury on the nightside, so we’re expecting to share one of the first well-illuminated images from a few mins after close approach, once back on Earth this afternoon – #StayTuned! #MercuryFlyby https://t.co/NC9bYdvJeM

— BepiColombo (@BepiColombo) June 23, 2022