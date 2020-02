Sorpresa en la Antártida: encuentran agua tibia debajo del «Glaciar del Juicio Final»

Un robot submarino llamado Icefin ha llegado donde ningún otro sumergible estuvo antes: las entrañas del conocido como «glaciar del Juicio Final», descubriendo bajo él temperaturas inusual y preocupantemente cálidas.

El pedazo de hielo, llamado oficialmente glaciar Thwaites, se ganó su temible apodo porque es uno de los glaciares de más rápido derretimiento del continente blanco. Aún así, los científicos se sorprendieron al hallar que las aguas en la línea base (la región donde el glaciar se junta con el lecho marino), está a más de 3.6 grados Celsius sobre la temperatura de congelamiento normal.

«Las aguas cálidas en esta parte del mundo, tan remota como parece, deberían servirnos como advertencia sobre los cambios bruscos que el planeta ha sufrido y sufrirá debido al cambio climático», dijo David Holland, investigador principal de la expedición y director del Laboratorio de Dinámica de Fluidos Ambientales de la Universidad de Nueva York.

La travesía para recolectar estos datos no fue sencilla. Los científicos arrojaron el sumergible en forma de torpedo a través de un hoyo de 700 metros perforado en el glaciar.

«Estamos orgullosos de Icefin, dado que representa una nueva manera de buscar en los glaciares y capas de hielo», dijo Britney Schmidt, científica principal del proyecto y profesora asociada de Ciencias Atmosféricas y de la Tierra en Georgia Tech. «Por primera vez, somos capaces de conducir muchos metros bajo el hielo para medir y mapear los procesos que no podríamos alcanzar de otra forma. Hemos hecho la primera observación cercana de la zona base. Es nuestro momento equivalente a caminar en la Luna».

El equipo, llamado MELT (por Melting Thwaites), pasó los últimos dos meses en un clima con temperaturas que alcanzaban los -30 ºC. Después de descender el primer tramo a través del glaciar, Icefin recorrió casi 2 kilómetros hasta la zona base, donde tomó medidas e imágenes que permitieron hacer un mapa del área, al igual que entender las temperaturas y el paisaje cambiante.

Beneath West Antarctica’s Thwaites Glacier, @NASAJPL researchers found signs of rapid disintegration: a cavity 2/3 the area of Manhattan. It’s big enough to have contained 14 billion tons of ice, and most of it melted over the last 3 years. More science: https://t.co/NaraA7amKi pic.twitter.com/Nknxb5l5dc

— NASA (@NASA) January 31, 2019