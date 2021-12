SpaceX está iniciando un programa para extraer CO2 de la atmósfera y convertirlo en combustible para cohetes

En el día en que la revista Time lo eligió como persona del año, el magnate Elon Musk ha anunciado que su compañía aeroespacial planea extraer dióxido de carbono de la atmósfera y convertirlo en combustible para cohetes. Algo que también será importante para la colonización de Marte.

El anuncio fue hecho por Twitter y parece seguir lo anticipado hace casi un año, cuando Musk puso sobre la mesa su último emprendimiento filantrópico: un concurso destinado a fomentar tecnologías de captura de carbono más innovadoras, con un premio nada más y nada menos que de 100 millones de dólares.

Por ahora no se sabe mucho más del proyecto, ni si efectivamente alguna compañía se ha presentado ante SpaceX con la tecnología para llevar a cabo la tarea que podría ayudar a mitigar el cambio climático.

