Submarino de EE.UU. choca con un Objeto Submarino No Identificado (OSNI)

De acuerdo a lo que se ha filtrado extraoficialmente, el objeto era enorme y produjo un gran daño. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales.

Un submarino nuclear estadounidense USS Connecticut golpeó un «objeto desconocido» mientras estaba sumergido en aguas de la región de Asia y el Pacífico, hiriendo a varios marineros, según informaron funcionarios estadounidenses.

No estaba claro qué causó el incidente del sábado, dijeron, pero la embarcación permaneció «en pleno funcionamiento».

Funcionarios no identificados afirmaron a los medios estadounidenses que la colisión ocurrió en aguas internacionales en el Mar de China Meridional y que 11 marineros resultaron heridos —todos siendo tratados dentro del navío luego de la colisión—.

No fue otro submarino

Según la agencia AP, los funcionarios dijeron que el objeto con el que chocó el USS Connecticut no era otro submarino. Uno de los funcionarios citados por la agencia dijo que podría haber sido una embarcación o contenedor hundido u otro objeto desconocido.

Alexander Neill, un experto en defensa y seguridad con sede en Singapur, le dijo a la BBC que el número de heridos causados ​​por la colisión sugería que el submarino probablemente «chocó contra algo grande» y «iba muy rápido».

El incidente, dijo, era «poco común pero no inaudito» y había expuesto cuán ocupada estaba la zona con actividades militares.

«El Mar de China Meridional ha estado cada vez más saturado de embarcaciones navales de varios países diferentes. Si bien ha habido mucha demostración de fuerza por parte de las embarcaciones de superficie, no se ve el nivel de actividad bajo la superficie», explicó Neill.

En comentarios publicados por el diario estatal chino Global Times, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que China estaba «seriamente preocupada» por el incidente y pidió a Estados Unidos que proporcione más detalles, incluido el propósito de la misión.

Más tarde se informó que el submarino se dirigía hacia el territorio estadounidense de Guam.

¿OSNIs?

Lo misterioso del caso y lo poco que se ha dado a conocer, así como China no haciéndose cargo de que fue algo suyo, ha llevado a varias especulaciones bastante justificadas. La más popular y que no ha tardado en hacerse popular es que el USS Connecticut pudo tener un encuentro cercano con un OSNI (Objeto Submarino No Identificado).

Y es que las últimas revelaciones hacia el posible origen submarino de algunos ovnis —o al menos ovnis con bases submarinas— han sido reconocidas a medias por la propia Marina de EE.UU.

¿Pudo el submarino nuclear estadounidense encontrarse con uno de estos objetos? Recientes comentarios no confirmados —y que contradicen los informes oficiales— parecen apuntar en esa dirección:

Un presunto submarinista relacionado con el incidente habría comentado que solo un objeto con propulsión «puede ir así de rápido» en esas profundidades y que el encuentro se produjo en apenas pocos segundos dañando superficialmente «la mitad del submarino», teniendo luego que ser «remolcado por ocho embarcaciones».

El militar sin identificar también reconoció la posibilidad de que haya sido un «OSNI», deslizando que fotos sobre el incidente podrían aparecer en un lapso de dos semanas.

Por ahora, no han trascendido mayores detalles, pero les informaremos por aquí si algo extraño surge.

Fuente: BBC. Edición: MP.