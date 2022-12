Submarino nuclear se encontró con un objeto submarino que viajaba más rápido que la velocidad del sonido

El increíble encuentro, que tuvo lugar a fines de la década de 1990, salió a la luz después de que un científico que estuvo a bordo decidiera revelar su aterradora experiencia en una entrevista online.

Se trata de Bob McGwier, quien ofició como agente de inteligencia para operaciones clasificadas en el USS Hampton. En una entrevista reciente con el ex piloto de combate e investigador Chris Lehto, declaró que un objeto submarino no identificado (OSNI) los pasó a una velocidad asombrosa mientras se encontraban en las profundidades.

El científico dijo que el encuentro fue confirmado por un miembro de la tripulación que se sorprendió por la velocidad del OSNI.

«Esta cosa pasó a nuestro lado como si estuviéramos parados», dijo McGwier. «Una persona con conocimiento de los sistemas a bordo salió y dijo: “Esta maldita cosa va más rápido que la velocidad del sonido bajo el agua, pero eso es más rápido que la velocidad del sonido en el aire”».

Y agregó que en ese momento la tripulación «no quería denunciarlo, no quería decírselo a nadie, no quería causar ningún problema, no quería alterar la misión».

A raíz de estas y otras experiencias, McGwier se interesó en la hipótesis extraterrestre. Es por eso que en la entrevista también profundiza en otros aspectos y hasta propone una forma de atraer a los ovnis por medio de antenas y señales para lograr establecer una comunicación con ellos con la ayuda de la inteligencia artificial como intérprete.

La entrevista completa puede ser vista a continuación:

Fuente: DailyStar. Edición: MP.