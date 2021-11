Templo solar perdido es desenterrado en uno de los hallazgos más importantes de Egipto en los últimos 50 años

Los expertos creen que seis templos solares fueron construidos por diferentes faraones, pero los arqueólogos modernos solo habían encontrado dos hasta ahora.

Los arqueólogos que trabajan duro en el desierto egipcio han hecho uno de los descubrimientos más importantes de los últimos 50 años después de desenterrar uno de los cuatro templos solares perdidos.

Se cree que los faraones de la quinta dinastía erigieron media docena de este tipo de templos para complementar sus pirámides.

Mientras que se cree que la mayoría de las pirámides fueron construidas por los faraones para ser sus lugares de descanso final y para asegurarse de que se convirtieran en un dios en el más allá, los templos solares llevaron el deseo de deificación un paso más allá: estaban destinados a convertir al faraón en un dios mientras aún estaba vivo.

Pero aunque los expertos creen que seis fueron construidos por diferentes faraones, los arqueólogos modernos solo han encontrado dos.

El Dr. Massimiliano Nuzzolo, profesor asistente de Egiptología en la Academia de Ciencias de Varsovia, ha pasado su carrera tratando de descubrir a los demás.

«Cada rey quería una pirámide para lograr su resurrección, pero esto no fue suficiente para los reyes de la quinta dinastía», dijo. «Querían algo más. El rey construyó [un templo del sol] para convertirse en dios. El dios del sol».

Ra, el dios del sol, era el dios más poderoso del antiguo Egipto y el punto focal de muchos rituales elaborados.

Cada templo del sol presentaba un gran patio que abarcaba un obelisco alto en forma de pirámide que se alineaba perfectamente con el eje este-oeste. Esto fue diseñado para que en el solsticio de verano el sol saliera y brillara a través de la entrada de la plaza e iluminara el obelisco al amanecer, con el sol poniéndose exactamente en el lado opuesto del templo.

El Dr. Nuzzolo se centró en uno de los templos del sol ya conocidos, que fue construido en Abu Goab por el rey Nyuserra, que gobernó durante unos 30 años en el siglo 25 a.C. Una excavación cuidadosa debajo de sus restos destrozados reveló una base más antigua hecha de ladrillos de barro, lo que indica que anteriormente existía un edificio en el sitio.

Sin embargo, el Dr. Nuzzolo y sus colegas, incluido el Dr. Mohamed Osman, no tenían evidencia de lo que era este edificio o si era sagrado.

La minuciosa remoción de arena y escombros reveló la base de dos pies de profundidad de un pilar de piedra caliza blanca, lo que significa que el edificio que se construyó por primera vez en el sitio era «bastante impresionante», según el Dr. Nuzzolo.

«Sabíamos que había algo debajo del templo de piedra de Nyuserra, pero no sabíamos si era solo otra fase de construcción del mismo templo o si era uno nuevo», dijo. «Pero ahora, el hecho de que haya una entrada tan enorme y monumental apuntaría a la segunda opción. Y nos preguntamos, ¿por qué no otro templo solar, uno de los templos solares que faltan?»

El siguiente descubrimiento permitió a los investigadores completar el rompecabezas y asegurarse de que su hallazgo es, de hecho, un templo solar —el tercero encontrado y el primero en ser descubierto en medio siglo—.

En los cimientos se descubrió un alijo de jarras de cerveza llenas de barro, ofrenda ritual reservada a los lugares más sagrados, lo que fue prueba, dicen los investigadores, de que el antiguo sitio era un templo.

Cuando se combina con la arquitectura recién descubierta, los académicos están convencidos de que esto prueba que su excavación ha desenterrado uno de los templos perdidos

Lost Egyptian sun temple unearthed in one of the most important discoveries of the last 50 years https://t.co/rqClM3D5p1 pic.twitter.com/mvxwxjGjEU

— Qamar Afzaal Bhatti (@_qbhatti) November 14, 2021