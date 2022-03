Testigo ovni en el Reino Unido asegura haber sido visitado por Hombres de Negro

Un hombre británico contó cómo dos «funcionarios del gobierno» lo visitaron después de que vio un ovni, a pesar de que oficialmente el Ministerio de Defensa de ese país ha asegurado que «no responde» nunca a este tipo de reportes.

¿Significa esto que los funcionarios del gobierno —o tal vez alguien o algo más— recopilan en secreto datos sobre posibles encuentros extraterrestres? Al menos así lo sugiere un informe publicado en la edición dominical del Daily Star.

La revelación se produce después de que un lector contara cómo fue visitado por dos funcionarios del gobierno después de informar a la policía sobre un posible avistamiento de ovnis. Atajándose, el trabajador de la educación, que vive con su esposa y sus tres hijos en Leeds, se describió a sí mismo como «muy cuerdo», sin querer que su identidad trascienda por miedo al impacto potencial que tendrían en su familia las afirmaciones de que había sido visitado por «Hombres de negro».

«Vi una bola de color naranja oscuro en el cielo. Al principio pensé que era un helicóptero o una avioneta en problemas. Pero en lugar de caer al suelo, la esfera se quedó flotando», relató. «Estaba un poco sorprendido y confundido. La idea de que era un ovni o lo que sea no se me pasó por la cabeza. Llegué a casa y pensé que podría haber un sitio web donde informar sobre avistamientos inusuales de aviones, pero no pude encontrar ninguno, así que terminé contactando a la policía».

El hombre dijo que unos 10 días después, dos misteriosos hombres llegaron a su casa.

«Había dos hombres con trajes y maletines que mostraron algún tipo de identificación y dijeron que eran funcionarios del gobierno. Me pidieron hablar sobre lo que llamaron “el evento” en el que vi un objeto brillante. Querían saber la ubicación, la hora y qué tan alto en el cielo lo avisté. Pregunté de dónde eran, pero sonrieron y se fueron», continuó.

Cuando se lo contó a su hijo de nueve años, el muchacho preguntó: «¿Eran los Hombres de Negro?»

«Me reí, pero luego pensé: ¿Quiénes eran? Investigué un poco y vi que el Ministerio de Defensa se usaba para recopilar cifras, pero que detuvo este tipo de actividades en 2009. Estoy completamente perdido en cuanto a quiénes eran», concluyó.

Nick Pope, quien investigó los ovnis para el gobierno, dijo: «Quienquiera que fueran estos individuos, esto solo alimentará los rumores de que el Ministerio de Defensa todavía está investigando en secreto los ovnis, a pesar de las negaciones oficiales».

Otros investigadores más arriesgados aseguran que, estudiando la casuística donde se han reportado los llamados Hombres de Negro, se puede deducir también que podrían ser entidades no necesariamente humanas ni pertenecientes a ningún Ministerio, sino más bien algún tipo de androides enviados por los tripulantes de los ovnis para investigar las reacciones humanas a su presencia.

Fuente: The Daily Star. Edición: MP.